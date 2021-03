In den Ybbstalgemeinden entwickelten sich die Infektionszahlen in den letzten Tagen sehr unterschiedlich. In Allhartsberg war man am Donnerstag nach langer Zeit wieder Corona-frei. Am Montag galt noch eine Person als Covid-positiv.

Rückläufig waren die Zahlen zuletzt auch in Sonntagberg. Nach 19 Infizierten am Montag galten am Freitag noch 14 Personen als Covid-positiv. Das Gratis-Testangebot in der Festhalle Rosenau verschiebt sich aufgrund der Osterfeiertage von Ostermontag auf Karfreitag. In Kematen verringerte sich die Zahl der aktiven Fälle zuletzt von drei auf zwei.

Auf und Ab in Ybbsitz

Ein Auf und Ab verzeichnete man zuletzt in Ybbsitz. Nach sechs aktiven Fällen am Montag sank die Zahl der Infizierten bis Dienstag auf vier. Am Freitag lag man allerdings wieder bei neun Covid-positiven Gemeindebürgern.

In Opponitz stieg die Zahl der Infizierten zwischen Montag und Donnerstag von drei auf vier. Gemeindeärztin Doris Hofbauer-Freudenthaler bietet weiterhin zu den Ordinationszeiten kostenlose Antigen-Schnelltests an.

Stark angestiegen ist die Zahl der Covid-Infektionen zuletzt in St. Georgen/Reith. Nach zehn Infizierten am Montag galten in der kleinsten Gemeinde des Bezirks am Freitag 16 Personen als Covid-positiv.

In Hollenstein ist die Zahl der aktiven Fälle zwischen Montag und Mittwoch von neu auf sieben zurückgegangen. Eine zusätzliche Testungsmöglichkeit wird am Karsamstag im Vereinsheim angeboten.

Aktive Fälle: