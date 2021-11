Cluster nach Begräbnis in Waidhofen

Einen Corona-Cluster infolge eines Begräbnisses am vorvergangenen Wochenende gibt es in der Stadt Waidhofen. 21 Infektionen, die diesem Cluster zuzurechnen sind, zählte man am Montag.

Einen Corona-Cluster infolge des Ybbstaler Oktoberfestes des Musikvereins Konradsheim in der Halle der Firma MHB konnte Bürgermeister Werner Krammer nicht bestätigen. „Hier liegt uns nichts dergleichen vor“, stellt der Stadtchef klar.

Aufgrund der hohen Infektionszahlen wurden von Dienstag bis Sonntag von der Polizei stichprobenartig Ausreisekon trollen zwischen Waidhofen bzw. dem Bezirk Amstetten und dem benachbarten Oberösterreich durchgeführt. Am Sonntag lief die Maßnahme aus.

Das Jaukerl ist nun gefragt

Zugespitzt hat sich die Situation zuletzt auch am Landesklinikum Waidhofen. Mit Stand Montag befanden sich 18 Personen mit einer Covid-Infektion in stationärer Behandlung. Vier Personen mussten intensivmedizinisch betreut werden. Nach einer Aufstockung in der Vorwoche verfügt man am Klinikum nun über sechs Intensivplätze. Diese waren am Montag mit Patienten belegt, die beatmet werden mussten. Für Notfallpatienten könne vorübergehend Kapazität bereitgestellt werden, heißt es seitens der Landesgesundheitsagentur.

Routineoperationen werden teilweise verschoben

Teilweise mussten zuletzt aber auch schon Patienten in andere Spitäler gebracht werden, weil man in Waidhofen an die Kapazitätsgrenzen gestoßen war. Auch manche Routineoperationen müssen derzeit verschoben werden.

Durch die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz und die 2G-Pflicht in vielen anderen Bereichen gab es zuletzt auch im Ybbstal einen vermehrten Zustrom zum vorhandenen Impfangebot. So wurden die Impfbusse teilweise gestürmt. 354 Personen holten sich am Dienstag der Vorwoche beim Impfbus in Waidhofen ihren Stich ab. 356 waren es am Freitag in Ybbsitz. Den nächsten Stopp macht der Impfbus am 16. November von 10 bis 13 Uhr in Hollenstein.

In Waidhofen wurde die vorhandene Teststraße wieder vom Rathaus ins Rothschildschloss verlegt. Dort führen die örtlichen Apotheken ohne Anmeldung nun Antigen- und PCR-Tests durch. Auch hier bildeten sich am Wochenende lange Schlangen. Wartezeiten von bis zu drei Stunden waren keine Seltenheit.

Christa Hochpöchler

„Die Leute sehen die Teststation als Nachfolger der früheren Teststationen, das ist es aber nicht“, sagt Apothekerin Birgit Wawronek. „Eigentlich ist die Testung durch die Apotheken als kleine Teststation angedacht, durch das Gratisangebot kommen die Leute aber nicht nur aus Waidhofen, sondern aus der ganzen Region. Die Proben werden privat ins Labor gebracht, die Mitarbeiter der Apotheken sind total überlastet und geben wirklich alles, um das Angebot für die Bevölkerung aufrechtzuhalten.“