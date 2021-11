Cluster nach Begräbnis in Waidhofen/Ybbstal

Einen Corona-Cluster in Folge eines Begräbnisses am vergangenen Wochenende gibt es in der Stadt Waidhofen. 24 Infektionen, die diesem Cluster zuzurechnen sind, zählte man am Donnerstag.

Lediglich ein Gerücht ist hingegen ein Corona-Cluster in Folge des Ybbstaler Oktoberfestes des Musikvereins Konradsheim am 23. und 24. Oktober in der Halle der Firma MHB auf der Zell. „Hier liegt uns nichts dergleichen vor“, stellt Bürgermeister Werner Krammer auf Anfrage der NÖN klar. „Nach unseren Informationen gibt es diesen Cluster, der von einem Begräbnis herrührt, sowie mehrere Infektionsfälle, die sich im Familienverbund ausgebreitet haben.“

Höchste Inzidenz in Waidhofen

In den letzten zehn Tagen stieg die Zahl der Covid-Infektionen in der Statutarstadt dramatisch an. Während man am Montag der Vorwoche noch bei 40 aktiven Covid-Fälle hielt, galten am Mittwoch 179 Personen als infiziert.

Wie die NÖN berichtete, werden in der Statutarstadt aufgrund der hohen Infektionszahl sei Dienstag Ausreisekontrollen durchgeführt. Am Donnerstagnachmittag wies das Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) für Waidhofen einen Wert von 1.446 auf. Das ist, wie schon am Vortag, österreichweit der höchste Wert.

Ausreisekontrollen Richtung Oberösterreich

Als Hochinzidenzgebiete sind auch die Nachbarbezirke Amstetten, Scheibbs und Steyr-Land eingestuft. Für den Bezirk Amstetten wurde am Donnerstag eine Inzidenz von 935,7 angegeben, in Scheibbs liegt man bei einem Wert von 704,9, im Bezirk Steyr-Land bei 822,2. Innerhalb Niederösterreichs wird zwischen den einzelnen Hochinzidenz-Regionen nicht kontrolliert.

Anders ist die Situation jedoch derzeit noch beim Übertreten der Landesgrenze. So muss bei einer Fahrt von Waidhofen nach Gaflenz oder Maria Neustift mit stichprobenartigen Kontrollen gerechnet werden. Ein 3-G-Nachweis muss mitgeführt werden. Ab morgen Freitag wird auch gestraft. Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und Personen auf der Durchreise ohne Zwischenstopp sind von der Regelung ausgenommen.

Es gebe Gespräche mit dem Land Oberösterreich, ob die Überprüfungen bei der Ausreise in den Bezirk Steyr-Land nicht überhaupt entfallen könne, heißt es seitens des Magistrats Waidhofen.

Teststraße wieder im Rothschildschloss

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist die Waidhofner Teststraße mit Mittwoch wieder in das 5e-Museum im Schloss Rothschild übersiedelt. Der Eingang erfolgt über das Tourismusbüro. In der Teststraße führen die örtlichen Apotheken ohne Anmeldung Antigen- und PCR-Tests durch.

„Wir tun alles, um einen neuerlichen Lockdown zu verhindern“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. Am Dienstag hielt auch der Impfbus wieder in der Waidhofner Innenstadt. Der Zuspruch war groß. 345 Personen ließen sich impfen. Es sei außerdem geplant, mit den praktischen Ärzten der Stadt wieder eine Impfaktion im Rathaus durchzuführen, kündigt der Stadtchef an.

