Das Bangen aller, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, hat ein Ende. Nach langem Warten präsentierte Bildungsminister Heinz Faßmann die Pläne für die Matura in Corona-Zeiten: Die 7.000 Maturanten Niederösterreichs gehen ab 4. Mai wieder in die Schule. Dann starten die letzten drei Schulwochen ihres Lebens. Diese Zeit wird zur Vorbereitung auf die Reifeprüfung und für den Abschluss der letzten Klasse genutzt. Die Matura startet dann am 25. Mai, eine Woche später als zuvor angekündigt.

Sie wurde für den Corona-Jahrgang allerdings „verschlankt“. Schriftliche Prüfungen gibt es nur in Deutsch, einer lebenden Fremdsprache und Mathematik. Die mündliche Matura entfällt. Die Schüler erhalten stattdessen die Note, die sie in dem gewählten Fach in der achten beziehungsweise fünften Klasse haben. Wenn jemand damit nicht zufrieden ist oder sein Wissen beweisen will, kann er freiwillig eine mündliche Prüfung ablegen.

Zustimmung zu den Plänen gibt es aus Niederösterreich von Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras. Für sie sei es das oberste Ziel gewesen, dass die Schüler Klarheit bekommen. „Die Lösung, die nun getroffen wurde, ist eine machbare für alle Betroffenen und den schwierigen Zeiten angepasst. So sollen die Schüler nicht überfordert werden, aber dennoch die Chance bekommen, einen Abschluss zu machen, der diesen Namen verdient“, sind sie sich einig.

Froh zeigt sich die Landesschülervertretung (LSV): „Wir begrüßen die Maßnahmen“, sagt BHS-Landesschulsprecher Benjamin Koiser. Eine Umfrage der LSV habe gezeigt, dass etwa die Hälfte der 2.000 befragten Maturanten einen Entfall der Prüfungen wünscht. „Es freut uns, dass wir mit der Freiwilligkeit der mündlichen Matura nun Erleichterungen für Maturanten präsentieren können“, meint Koiser.

Für Berufsschüler gilt Ähnliches wie für Maturanten. Sie können ebenfalls ab 4. Mai zurück in die Schule. Erleichterung gibt es auch für sie: Der theoretische Teil der Lehrabschlussprüfung fällt heuer aus.

Bedenken bei Anreise der Schüler mit Öffis

Waidhofens HTL-Direktor Harald Rebhandl ist froh, dass es nun einen fixierten Termin und eine klare Vorgangsweise für die Matura gibt. „Das ist wichtig für alle Beteiligten“, sagt er. „Schade ist aber, dass man für die Fachschulen noch keinen zeitlichen Ablauf präsentiert hat, sondern nur eine ähnliche Vorgangsweise.“ Die Vorgabe, bei der Maturavorbereitung an der Schule Distanz zwischen den Schülern zu wahren, könne man bewerkstelligen, wenn nur die Abschlussklassen im Haus seien, meint Rebhandl. „Ein Problem sehe ich aber bei der Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. In Waidhofen gibt es mehr als 200 Maturantinnen und Maturanten. Sie kommen mit Bus, Bahn oder in Fahrgemeinschaften.“

Auch für die Absolventen der HAK und der Handelsschule Waidhofen sei es sehr wichtig, einen Fahrplan über die weitere Vorgangsweise zu haben, sagt Direktorin Erna Sölkner. Da man an der Schule über mehrere Computersäle mit sehr guter IT-Ausstattung verfüge, sieht die Schulleiterin aus jetziger Sicht kein Problem darin, die Abschlussprüfungen unter Wahrung der notwendigen Distanz schriftlich abhalten zu können. Die Semesternoten in die Beurteilung miteinfließen zu lassen, sei ein sehr transparenter Vorschlag, meint Sölkner. „Damit wird der Einsatz der Schüler in der Zeit vor der Matura bzw. der Abschlussprüfung honoriert.“

Auch für BRG-Direktor Christian Sitz ist es wichtig, dass nun Klarheit über das Prozedere herrscht. „Wir werden im Sinne unserer Maturantinnen und Maturanten alles daran setzen, die uns vorgegebenen Schritte umzusetzen und zwar mit sorgfältigem Bedacht auf die Situation jedes einzelnen“, sagt Sitz. „Die Sicherheit und die Gesundheit der uns anvertrauten Schüler sowie der betroffenen Lehrer muss dabei unser oberstes Gebot sein.“