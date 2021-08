In Waidhofen wird es Ende August an zwei Terminen die Möglichkeit für eine Impfung ohne Anmeldung geben. Am Mittwoch, 25. August, 16 bis 20 Uhr, und am Freitag, 27. August, 8 bis 13 Uhr, wird im Rathaus eine Pop-up-Impfstraße eingerichtet, auf der sich alle ab zwölf Jahren ganz einfach und unkompliziert gegen das Coronavirus impfen lassen können.

Jugendliche bis zum 14. Lebensjahr müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigen kommen. Geimpft wird mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Mitzubringen sind die eCard und ein gültiger Lichtbildausweis. Die Zweitimpfung erfolgt drei Wochen später am 15. und 17. September.

„Diese Einladung gilt nicht nur für Waidhofner, sondern für die gesamte Region“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Wir wollen noch vor Schulbeginn die Möglichkeit einer unkomplizierten Impfung bieten, denn jeder, der geimpft ist, wird nach den ersten beiden Schulwochen mit Erleichterungen im Schulbetrieb rechnen können.“

Mit Stand Sonntag hielt man in Waidhofen wieder bei vier aktiven Covid-Fällen. Noch vor eineinhalb Wochen war man in der Stadt Corona-frei. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in der Stadt am Montag bei 35,9. Im Bezirk Amstetten verzeichnete man einen Wert von 41,2. Zwei Personen waren am Montag in Sonntagberg mit dem Coronavirus infiziert.

„Die Nachfrage wird immer weniger“ Manuela Zebenholzer

Einen aktiven Fall verzeichnete man zuletzt in Allhartsberg und Opponitz. Corona-frei war man in Kematen, Ybbsitz, Hollenstein und St. Georgen/Reith. Nur mehr am Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr werden seit August in Hollenstein Covid-Tests angeboten. „Die Nachfrage wird immer weniger“, sagt Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. 56,2 Prozent in der Gemeinde sind erstimmunisiert, 53,8 Prozent haben den vollen Impfschutz.

Am Landesklinikum Waidhofen wurden mit Stand Sonntag zwei Covid-Patienten behandelt. Intensivmedizinisch betreut werden musste niemand.