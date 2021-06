Die Corona-Situation hat sich in der Vorwoche so wie in ganz Österreich auch im Ybbstal weiter entspannt. Auch in der Stadt Waidhofen, wo man bei der Sieben-Tage-Inzidenz eine Woche zuvor noch mit 115,8 den österreichweit höchsten Wert verbucht hatte, kam in den letzten sieben Tagen nur eine Covid-Infektion hinzu. Die Inzidenz sank auf 17,8.

Letzter Anstieg innerhalb zweier Familien

Der jüngste Anstieg der Inzidenz sei auf voneinander unabhängige Infektionen in zwei Familien zurückzuführen, berichtet Bürgermeister Werner Krammer. Die Delta-Variante sei seines Wissens in Waidhofen noch nicht aufgetreten. Man habe die Situation im Griff, hält der Stadtchef fest. Durch konsequentes Contact-Tracing habe man bislang eine weitere Ausbreitung stets rasch eindämmen können.

Sechs aktive Fälle zählte man am Montag in Waidhofen, 15 waren es am Montag der Vorwoche. Zehn Personen wurden wieder gesund, fünf mussten in Quarantäne geschickt werden. In Summe hält man in der Statutarstadt seit Ausbruch der Pandemie mit Stand Montag bei 912 bestätigten Covid-Fällen.

Fast alle Gemeinden im Bezirk coronafrei

Bei nur noch einem Covid-positiven Fall hielt man am Montag in Kematen und Ybbsitz. Corona-frei war man am Montag in Allhartsberg, Sonntagberg, Hollenstein, Opponitz und St. Georgen/Reith. Angesichts der sinkenden Zahlen und der immer höheren Durchimpfungsrate fahren mehrere Gemeinden ihr Testangebot zurück. So gelten in Hollenstein seit Dienstag geänderte Testzeiten (siehe Infobox). In Kematen wird das Angebot mit Anfang Juli, in Ybbsitz ab 5. Juli reduziert.