Infektionen steigen auch im Ybbstal an

Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt auch im Ybbstal zu. In Waidhofen ist die Zahl der aktiven Fälle mit 40 am Montag (Vorwoche: 37) in den letzten sieben Tagen zwar relativ konstant geblieben, dennoch kamen 22 Neuinfektionen hinzu. 21 Personen wurden gesund. Insgesamt zählte man am Montag in der Statutarstadt seit Pandemie-Beginn 1.071 bestätigte Covid-Fälle. 122 Personen wurden seit Montag der Vorwoche in Quarantäne geschickt. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Waidhofen am Montag bei 251,5 (Vorwoche: 323,3). Bürgermeister Werner Krammer mahnt zur Vorsicht und appelliert an die Eigenverantwortung der Bürger. Denn auch wenn in Waidhofen noch keine Ausreisekontrollen, wie es sie in Scheibbs und Melk bereits gibt, drohen, so wären die Bürger doch von Ausreisekontrollen aus dem Bezirk Amstetten betroffen. Und hier steuert man mit einer Montags-Inzidenz von 486,3 (Vorwoche: 389,4) geradewegs darauf zu.

In Allhartsberg galten am Montag sechs Personen als Covid-positiv (Vorwoche: 5). In Sonntagberg erhöhte sich die Zahl von acht auf 14. In Kematen gab es zuletzt 16 positive Fälle (Vorwoche: 11). In Ybbsitz zählte man zu Wochenbeginn 24 aktive Fälle. 15 waren es sieben Tage zuvor. 16 Neuinfektionen kamen hinzu, sieben Personen wurden wieder gesund.

15 Personen galten am Montag in Opponitz als Covid-positiv (Vorwoche: 10). Nicht mehr Corona-frei ist man auch in Hollenstein. Fünf Personen waren in der Gemeinde zuletzt mit dem Virus infiziert. Einzig St. Georgen/Reith war im Ybbstal am Montag nach wie vor ohne aktiven Corona-Fall.

Am Landesklinikum Waidhofen befanden sich mit Stand Montag acht Personen in stationärer Behandlung, drei Personen mussten intensivmedizinisch betreut werden. Leider gab es seit Montag der Vorwoche am Klinikum auch zwei Todesfälle in Folge einer Covid-Infektion.