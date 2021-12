Infektionszahlen im Ybbstal gehen weiter zurück

Die Infektionszahlen sind auch in der letzten Lockdown-Woche im Ybbstal zurückgegangen. So verzeichnete man in Waidhofen am Montag 65 aktive Corona-Fälle. Am Sonntag der Vorwoche waren es noch 116. 37 Neuinfektionen kamen hinzu. Dem gegenüber stehen 87 Personen, die gesund wurden. Mit Stand Montag zählte man in der Statutarstadt seit Pandemie-Beginn 2.049 bestätigte Covid-Fälle und 24 Todesfälle infolge einer CoV-Infektion. Ein Todesfall kam in der Vorwoche hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag nach AGES-Angaben bei 359,3 (Vorwoche: 619,7).

Auf der Pop-up-Impfstraße im Rothschildschloss ließen sich am Samstag 398 Personen immunisieren, 58 davon waren Erststiche. Auch kommenden Samstag wird im Rothschildschloss wieder von 8 bis 11 Uhr geimpft. Den Impfbus, der am Dienstag der Vorwoche in der Innenstadt hielt, suchten 99 Personen auf, rund zehn Prozent davon waren Erstimpfungen.

Im Bezirk Amstetten betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag 365,4 (Vorwoche: 666,4). Rückläufig sind die Infektionszahlen auch in den anderen Ybbstalgemeinden. In Sonntagberg galten am Montag 24 Personen als Covid-positiv. Vor einer Woche waren es noch 51. In Kematen zählte man zu Wochenbeginn elf aktive Covid-Fälle (Vorwoche: 35). Am Mittwoch, 22. Dezember, hält der Impfbus von 15 bis 18 Uhr am Vorplatz des Zentrums kem. A[r]T.

Positiv entwickelt sich die Situation auch weiterhin in Ybbsitz. 18 Personen waren am Montag noch mit dem Corona-Virus infiziert. In der Vorwoche waren es 68. Sechs Neuinfektionen stehen hier 56 Genesenen gegenüber. In Opponitz sind die aktiven Fälle innerhalb der letzten Woche von acht auf fünf zurückgegangen.

In Hollenstein zählte man am Montag acht Covid-positive Personen (Vorwoche: 11). Vier Neuinfektionen kamen hinzu, sieben Personen wurden wieder gesund. Am 3. Jänner hält der Impfbus im Vereinsheim Hollenstein.

In St. Georgen/Reith waren zu Wochenbeginn sieben Personen Covid-positiv (Vorwoche: 16). Drei neue Fälle kamen hinzu, elf galten wieder als genesen. Diese Woche wird in der Gemeinde von Sonntag bis Freitag von 18.30 bis 19 Uhr am Gemeindeamt getestet.

Nach wie vor fordernd ist die Situation am Landesklinikum Waidhofen. Elf Corona-Patienten wurden mit Stand Sonntag im Klinikum versorgt, eine davon musste intensivmedizinisch betreut werden. Leider gab es jedoch in den vergangenen sieben Tagen gleich drei Todesfälle infolge einer Covid-Infektion am Landesklinikum zu verzeichnen.