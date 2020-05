Die Zahl der aktuellen Covid-19-Erkrankungen im Bezirk Amstetten geht weiter zurück. Am Montag hielt man bei 295 bestätigten Fällen. Das sind zwar um vier mehr als am Montag der Vorwoche. Bei dem Wert handelt es sich aber um alle jemals Erkrankten, mittlerweile sind viele der 295 Infizierten bereits wieder gesund.

In der Stadt Waidhofen blieb die Zahl der bestätigten Fälle mit 23 gleich wie in der Vorwoche. 17 davon sind bereits wieder genesen, drei leider verstorben. Insgesamt wurde in Waidhofen 184 Personen Heimquarantäne verordnet. Die meisten davon konnten diese aber bereits wieder verlassen.

Auch in den anderen Ybbstalgemeinden kamen in der letzten Woche keine neuen Erkrankungen hinzu. Von den fünf Covid-19-Kranken in Kematen sind zwei wieder gesund. In Allhartsberg sind in Summe fünf Personen erkrankt, in Ybbsitz drei. Wie viele davon bereits wieder gesund sind, ist nicht bekannt. In Sonntagberg sind bereits alle sechs infizierten Personen wieder genesen, ebenso in Opponitz, wo sich drei Personen infiziert hatten. Nach wie vor keine Erkrankungen gibt es in Hollenstein und St. Georgen/Reith.