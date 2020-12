Am Wochenende war endlich auch im Bezirk Amstetten ein Rückgang der Coronainfektionen zu vermelden. Allerdings ist der Bezirk niederösterreichweit in dieser Hinsicht das Schlusslicht. Die 7-Tage-Inzidenz (bestätigte Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) war am Montag mit einem Wert von 562,1 mehr als doppelt so hoch wie der Niederösterreichschnitt von 264. „Immerhin hat sich die Zahl der Infektionen nun aber etwa bei 100 pro Tag eingependelt und es werden mehr Menschen wieder gesund als sich anstecken“, sagt Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer.

Bischof

Am Montag waren im Bezirk 1.157 Menschen positiv getestet und 2.708 in Quarantäne. „Was bei uns schon auffällt, ist, dass oft ganze Familien infiziert sind. Wenn sich jemand ansteckt, dann sind bald danach auch alle anderen Bewohner im Haushalt infiziert. Wir dürften offenbar auch noch mehr Großfamilien haben als andere Bezirke im Land“, sagt die Behördenleiterin. Gerersdorfer hofft, dass in den nächsten Tagen die Zahl der Infektionen weiter sinkt.

In der Behörde laufen bereits die Vorbereitungen für die geplanten Massentests in den Gemeinden des Bezirks. „Wenn bei diesen Antigentests jemand positiv ist, dann ist er ein Verdachtsfall, und dann brauchen wir ja alle Daten. Wir hoffen, dass diese von den Gemeinden gut erhoben werden“, sagt die Behördenleiterin. Zur Abklärung müssen Betroffene auch noch einen PCR-Test machen. Da mit einer größeren Zahl von positiv getesteten Personen gerechnet wird, stockt die Behörde auch die Mitarbeiter im Contact Tracing auf. „Wir sind da natürlich mit dem Land in Kontakt und erhalten von dort Unterstützung“, sagt Gerersdorfer.

Die Massentests in den Gemeinden des Bezirks finden am 12. und 13. Dezember statt. Anmelden kann man sich dazu unter: www.testung.at/anmeldung .

Der designierte Gemeindebundobmann Hannes Pressl bittet die Bürger, sich testen zu lassen: „Denn einerseits kann man durch Identifikation von Virusträgern und deren folglicher PCR-Testung bzw. Quarantäne eine „unbemerkte“ Weiterverbreitung des Coronavirus eindämmen. Andererseits gibt eine Testung ja auch selbst eine gewisse Sicherheit, dass man im Moment keine Sorge haben muss.“

72 infizierte Personen in der Stadt Waidhofen

In der Stadt Waidhofen sind die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der vergangenen Woche zurückgegangen. Während man am Montag der Vorwoche bei 93 aktiven Fällen hielt, zählte man am Montag dieser Woche 72 infizierte Personen. 33 Neuinfektionen kamen hinzu. 53 Personen wurden im selben Zeitraum wieder gesund. Damit liegt hier die Zahl der Genesenen schon klar über der Zahl der Neuinfektionen. In der Vorwoche standen 67 Neuinfektionen 72 Genesenen gegenüber. Leider kam auch ein weiterer Todesfall in Folge einer Covid-19-Erkrankung hinzu. 118 Personen wurden von der Behörde seit Montag der Vorwoche in Quarantäne geschickt. Mit Stand Montag hält man in der Statutarstadt seit dem Ausbruch der Pandemie im März bei 317 bestätigten Coronainfektionen.

Starker Anstieg in Hollenstein: 36 Fälle

Unterschiedlich ist die Entwicklung in den anderen Ybbstalgemeinden. Rückgänge verzeichnete man zuletzt in Kematen, Sonntagberg und Allhartsberg. In Kematen hielt man am Montag bei 16 aktiven Fällen, am Montag der Vorwoche waren es noch 23. In Sonntagberg wurden am Montag 24 infizierte Personen gezählt, vor einer Woche waren es noch 34. 31 positive Fälle wurden am Montag in Allhartsberg gezählt, 34 waren es am letzten Mittwoch. 89 bestätigte Fälle gibt es in der Gemeinde seit Pandemiebeginn.

Stark gestiegen sind die Infektionen in Hollenstein. Vor einer Woche wurden hier noch 25 aktive Fälle gezählt, am Montag dieser Woche waren es schon 36. In Summe hält man in Hollenstein nun bei 52 bestätigten Fällen und 16 Genesenen. Leicht gestiegen sind die Infektionen über das Wochenende auch wieder in Ybbsitz. Hier hatte man sich bis Freitag bei 25 aktiven Fällen eingependelt. Am Montag hatte sich die Zahl auf 29 erhöht. 14 neue Fälle kamen seit Montag der Vorwoche hinzu. Elf Personen sind im selben Zeitraum wieder genesen. 83 bestätigte Fälle zählt man hier seit Pandemiebeginn.

In Opponitz hielt man am Dienstag bei vier infizierten Personen, um zwei mehr als am Montag der Vorwoche. Keine Zahlen wurden bis Redaktionsschluss aus St. Georgen/Reith übermittelt. Zuletzt hielt man hier bei acht aktiven Fällen.