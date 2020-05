Aktuell an Covid-19 erkrankt sein dürften aber nur mehr weniger als fünf Personen. Genaue Daten gibt es von der Behörde dazu nicht. In der Stadt Waidhofen wurde in der Vorwoche eine Neuerkrankung registriert. In Summe hält man hier nun bei 25 Covid-19-Infizierten. 21 Personen davon sind bereits wieder genesen, drei verstorben.

Einen Coronavirus-Verdachtsfall gab es in der Vorwoche im Landespensionistenheim Waidhofen. „Der Verdacht hat sich schlussendlich nicht bestätigt“, heißt es aus dem Magistrat. „Die Station wurde zwar sicherheitshalber bis zur Abklärung gesperrt, mittlerweile ist sie aber wieder geöffnet.“ In den anderen Ybbstalgemeinden gab es in der Vorwoche keine Neuerkrankungen. Gänzlich frei vom Coronavirus blieben bis zuletzt Hollenstein und St. Georgen am Reith.