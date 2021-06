Äußerst positiv hat sich die Corona-Situation im Ybbstal in der Vorwoche entwickelt. In der Stadt Waidhofen kam bis Montag keine weitere Infektion hinzu. Von den sechs Covid-positiven Personen, die man am Montag der Vorwoche in der Stadt noch zählte, galt Anfang der Woche nur noch eine als infiziert. In Summe hält man in der Statutarstadt somit seit Ausbruch der Pandemie nach wie vor bei 912 bestätigten Covid-Fällen und 14 Todesfällen infolge einer Covid-Infektion.

Nach Angaben des Dash boards der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Waidhofen am Montag allerdings trotzdem bei 9. Hier gab es aber schon in den letzten Wochen und Monaten Abweichungen zwischen den Zählweisen von Stadt und AGES.

Allhartsberg, Sonntagberg, Opponitz, Hollenstein und St. Gorgen/Reith covidfrei

Im Bezirk Amstetten lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut AGES am Montag bei 4,3. In den Ybbstal-Gemeinden wurde allerdings am Montag kein einziger aktiver Covid-Fall gezählt. Allhartsberg, Sonntagberg, Opponitz, Hollenstein und St. Gorgen/Reith waren wie schon vor einer Woche Corona-frei. Kematen und Ybbsitz, wo man am Montag der Vorwoche jeweils noch einen Corona-Fall zählte, sind dies nun ebenfalls.

Viele Gemeinden schrauben mit 1. Juli nun ihr Gratis-Testangebot zurück. In Kematen werden die Zeiten an den beiden Testtagen um jeweils eine Stunde reduziert. In St. Georgen/Reith wird nur mehr am Freitag getestet und Allhartsberg stellt es mit Monatsanfang komplett ein. In Ybbsitz gibt es das Testangebot ab 5. Juli nur mehr am Freitag, 19 bis 20 Uhr.