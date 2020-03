Auf Grund der Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Coronavirus werden bis 3. April alle pfarrlichen Veranstaltungen in der Stadtpfarre Waidhofen und der Pfarre Zell abgesagt. Ab Montag werden auch alle Gottesdienste in den Waidhofner Kirchen ausgesetzt. Die tägliche Anbetung in der Marienkapelle bleibt laut Plan aufrecht.