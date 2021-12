Rückgang bei Infektionszahlen im Ybbstal

Der Lockdown dürfte seine Wirkung zeigen: Auch im Ybbstal gingen die Corona-Infektionen zuletzt zurück. In Waidhofen verzeichnete man am Montag 105 aktive Corona-Fälle. Am Dienstag der Vorwoche waren es noch 175, vor zwei Wochen lag man noch knapp unter der 300er-Marke. 60 Neuinfektionen kamen in der Vorwoche hinzu. 130 Personen wurden im Gegenzug wieder gesund. Mittlerweile zählt man in der Statutarstadt seit Pandemie-Beginn 2.014 bestätigte Covid-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag nach Angaben der AGES bei 619,7.

„Es hat sich aber sicher bewährt, dass wir mit der Teststraße wieder in den Kristallsaal übersiedelt sind.“

Werner Krammer

Gelegt hat sich mittlerweile der große Andrang auf der Waidhofner Teststraße im Rothschildschloss, wo in Kooperation mit den hiesigen Apotheken Antigen- und PCR-Tests angeboten werden. „Es lässt sich schwer sagen, wie dieser Rückgang mit dem Lockdown zusammenhängt“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Es hat sich aber sicher bewährt, dass wir mit der Teststraße wieder in den Kristallsaal übersiedelt sind.“ Am 8. Dezember hat die Teststraße geschlossen. Am 23. Dezember sind Tests von 7.30 bis 12 Uhr möglich, da das Labor danach keine Proben mehr annimmt und über die Feiertage schließt. Am 24. Dezember bietet die Teststraße von 7.30 bis 12 Uhr deshalb ausschließlich Antigen-Tests an.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

In Amstetten betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag 666,4. Etwas beruhigt hat sich die Situation auch wieder in Ybbsitz, das vor zwei Wochen noch als Corona-Hochburg galt. 68 Personen galten am Montag als CoV-positiv. 20 Neuinfektionen kamen hinzu, 119 Personen galten wieder als genesen. Zurückgegangen ist die Infektionszahl auch wieder in Opponitz (Montag: acht aktive Fälle) und Hollenstein (11). Fünf Neuinfektionen kamen in Hollenstein hinzu, 22 Personen wurden wieder gesund.

In St. Georgen/Reith waren am Montag 16 Personen Covid-positiv. Acht neue Fälle kamen hinzu, neun galten wieder als genesen. Eine Änderung gibt es hier beim Test-Angebot am Gemeindeamt. Künftig wird nur noch von Sonntag bis Donnerstag von 18.30 bis 19 Uhr getestet (freitags ist nur am 17. Dezember geöffnet).