270 bestätigte Coronavirusfälle wurden am Montag im Bezirk Amstetten gezählt.

Im Ybbstal hielt sich die Zahl der Neuinfizierten in Grenzen. In Ybbsitz erhöhte sich die Zahl der bestätigten Fälle von zwei auf drei, in Allhartsberg von drei auf fünf, wobei hier eine Person bereits wieder gesund ist. Keine Neuinfektion seit 1. April gab es in Waidhofen. Fünf Personen sind in der Stadt derzeit noch an Covid-19 erkrankt. 14 der 22 bestätigten Fälle sind bereits wieder genesen, drei sind verstorben. In Sonntagberg sind von den sechs an Covid-19 erkrankten Personen bereits vier wieder gesund. Auch die zwei noch kranken Personen sind bereits auf dem Weg der Besserung.