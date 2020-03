Werner Krammer befindet sich in Heimquarantäne. Waidhofnes Stadtchef hatte am Freitag, 13. März, eine Besprechung mit dem oberösterreichischen Nationalratsabgeordneten Johann Singer. Nachdem dieser positiv auf das Coronavirus getestet worden war, wurde dem Bürgermeister am Samstag häusliche Quarantäne verordnet.

„Mir geht es gut, ich habe keinerlei Symptome“, sagt Krammer. Das Bürgermeisteramt muss er nun bis 28. März von zuhause aus ausüben. „Das funktioniert dank Digitalisierung und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Home-Office aus sehr gut.“

Am Montagvormittag hielt man in der Stadt Waidhofen bei zwei bestätigten Coronavirus-Fällen (ohne den in der Nacht auf Freitag verstorbenen 81-Jährigen). 58 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.