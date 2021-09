Die Zahl der Corona-Infektionen in der Stadt Waidhofen ist in der Vorwoche wieder angestiegen. Nach vier aktiven Fällen am Montag der Vorwoche verzeichnete man am Sonntag in der Ybbstalmetro pole wieder zehn Covid-Fälle.

Acht Neuinfektionen kamen hinzu, zwei Person wurden wieder gesund. Gleich 53 Personen wurden seit Montag der Vorwoche in Quarantäne geschickt. Insgesamt hielt man am Sonntag in der Statutarstadt seit Pandemiebeginn bei 938 bestätigten Covid-Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Waidhofen am Montag bei 107,8. 26,9 betrug der Wert am Montag der Vorwoche. „Wir probieren alles, um die Situation unter Kontrolle zu halten und zu einer Verbesserung der Situation beizutragen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „So haben wir eine Pop-up-Impfstraße installiert, die gut angenommen wurde. Auch in unseren Schulen werden die Vorgaben des Ministeriums penibel eingehalten. Nichtsdestotrotz erwarte ich, nicht zuletzt durch die nun wieder vermehrten Tests an den Schulen, einen erneuten Anstieg bei den Infektionszahlen. Schlielich werden durch die Tests auch asymptomatisch erkrankte Personen aufgespürt.“

Impfbus hält beim Bahnhof in Ybbsitz

Im Bezirk Amstetten verzeichnete man am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 88,3 (Vorwoche: 54).

Zurückgegangen ist die Infektionszahl wieder in Allhartsberg. Nach sieben infizierten Personen am Sonntag der Vorwoche galt am Montag nur noch eine Person als Covid-positiv.

Bei einem aktiven Fall hielt man zu Wochenbeginn in Kematen. Corona-frei war man am Montag in Sonntagberg. Nicht mehr Corona-frei ist man hingegen in Ybbsitz. Zwei Neuinfektionen kamen in der Vorwoche hinzu. Am Freitag, 17. September, hält der Impfbus in der Gemeinde. Von 15 bis 18 Uhr können sich Personen ab zwölf Jahren am ehemaligen Bahnhofsgelände ohne Voranmeldung gegen das Virus immunisieren lassen.

In Opponitz lag die Zahl der Infizierten am Montag bei vier Personen (Vorwoche: 3). Nach wie vor Corona-frei ist man in Hollenstein und St. Georgen/Reith.

Am Landesklinikum Waidhofen wurden mit Stand Sonntag drei Covid-Patienten stationär behandelt, zwei davon mussten intensivmedizinisch versorgt werden.

Nur ganz langsam nimmt die Durchimpfungsrate im Ybbstal zu. Im Bezirk Amstetten lag sie am Montag bei 55,5 Prozent Vollimmunisierten (Vorwoche: 55,3 Prozent). In Waidhofen waren am Montag 54,9 Prozent der Bevölkerung vollimmunisiert (Vorwoche: 54,7 Prozent). Im Vergleich dazu betrug die Durchimpfungsrate in Niederösterreich zu Wochenbeginn 63,1 Prozent. Von den Ybbstalgemeinden verzeichnete man die höchsten Durchimpfungsraten in Kematen, St. Georgen/Reith und Hollenstein, Schlusslicht ist weiterhin Ybbsitz.

Am Montag wurden in Niederösterreich die ersten PCR-Gurgeltestautomaten an OMV-Tankstellen in Betrieb genommen. Damit kann man sich selbst einem PCR-Test unterziehen. Nach Abgabe der Testprobe erhält man nach spätestens 24 Stunden das Ergebnis. Am 17. September wird ein derartiger Automat auch an der Waidhofner OMV-Tankstelle installiert.