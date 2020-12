In der vorvergangenen Woche kündigte die Stadtpfarre Waidhofen ihre diesjährige – an die aktuelle Coronasituation angepasste – Sternsingeraktion an. Diese musste nun jedoch, aufgrund neuer Coronaverordnungen, in Rücksprache mit der Jungschar St. Pölten und dem Magistrat Waidhofen, abgesagt werden.

Die Sternsingergruppen wären heuer nicht wie gewohnt von Haus zu Haus gezogen, sondern hätten am 28. Dezember und am 5. Jänner in mehreren Gruppen an verschiedenen Standorten in ganz Waidhofen ihr Lied gesungen. Dabei hätten sie Spenden für die Dreikönigsaktion gesammelt und Aufkleber als Segenswünsche an die Zuhörer verteilt.

Aus gesundheitsbehördlichen Gründen wurde jedoch auch diese Variante der Sternsingeraktion abgesagt. „Es ist bedauerlich, dass die Bereitschaft der Ministranten, vieler Eltern und Begleiter sowie die Planungsarbeiten im Vorfeld durch Entscheidungen, die vonseiten der Pfarre nicht zu ändern waren, enttäuscht wurden“, heißt es dazu von der Stadtpfarre.