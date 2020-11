Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Stadt Waidhofen sind in der vergangenen Woche etwas zurückgegangen. Während man am Montag bei 93 aktiven Fällen hielt, zählte man am Samstag 85 infizierte Personen.

25 Neuinfektionen kamen von Montag bis Samstag hinzu. 33 Personen wurden im selben Zeitraum wieder gesund. 75 Personen wurden von der Behörde seit Montag in Quarantäne geschickt.

Mit Stand Samstag hält man in der Statutarstadt seit dem Ausbruch der Pandemie im März bei 307 bestätigten Coronainfektionen.

Leichte Rückgänge in Sonntagberg und Kematen

Unterschiedlich ist die Entwicklung in den anderen Ybbstalgemeinden. Leichte Rückgänge verzeichnete man zuletzt in Kematen und Sonntagberg. In Kematen hielt man zuletzt bei 19 aktiven Fällen, am Montag waren es noch 23. In Sonntagberg wurden am Montag 34 infizierte Personen gezählt, mit Stand Freitag waren es 30.

Keine Veränderung gab es in Ybbsitz. Hier waren am Freitag weiterhin 25 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Weiter stark gestiegen sind die Infektionen in Hollenstein. 25 aktive Fälle wurden am Montag in der Gemeinde gezählt. Ende der Woche waren es schon 36. In Opponitz erhöhte sich die Zahl der Infizierten von Montag bis Freitag von zwei auf vier.

Aus Allhartsberg wurden zuletzt 34 positive Coronavirusfälle gemeldet.