Mehr als verdoppelt haben sich in der Stadt Waidhofen in einer Woche die Coronaerkrankungen. Zählte man am Montag der Vorwoche noch 37 aktuelle Coronafälle, hielt man am Montag dieser Woche bereits bei 79 Erkrankten. Zwei davon mussten bei Redaktionsschluss im Krankenhaus behandelt werden.

Coronavirus Bezirk Amstetten: Bis zu 140 neue Fälle an einem Tag

69 Covid-19-Neuerkrankungen kamen seit Montag der Vorwoche in Waidhofen hinzu. 22 Personen wurden im selben Zeitraum wieder gesund. Seit dem Ausbruch der Pandemie im März wurden in der Statutarstadt mit Stand Montagabend 153 Coronafälle bestätigt.

Am Mittwoch der Vorwoche vermeldete die Landesgesundheitsagentur einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Landesklinikum Waidhofen.

Bei der Verstorbenen handle es sich um eine 78-jährige Frau, berichtete Sprecher Bernhard Jany. Woher die Verstorbene stammt, wird aus Datenschutzgründen nicht bekannt gegeben. Am Montag kam ein weiterer Todesfall im Klinikum hinzu. Eine 100-jährige Frau war dem Virus erlegen.

15 Covid-19-Patienten am Landesklinikum

In Summe werden am Landesklinikum Waidhofen derzeit 15 Covid-19-Patienten versorgt, zwei davon intensivmedizinisch. Im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen verzeichnet man laut dem Sprecher der Landesgesundheitsagentur aktuell einen Bewohner und einen Mitarbeiter, die an Covid-19 erkrankt sind.

Am Donnerstagabend der Vorwoche wurde eine Klasse der Volksschule Waidhofen von der Behörde in Quarantäne geschickt, nachdem die Klassenlehrerin positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Die Schüler werden nun bis Ende nächster Woche im Homeschooling unterrichtet.

Am Montag wurden zwei Klassen des Sonderpädagogischen Betreuungszentrums (SPZ) ebenfalls in Quarantäne geschickt, nachdem ein Schüler positiv getestet worden war.

Geschlossen hatte zuletzt auch der Kindergarten in Windhag, nachdem eine Pädagogin positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Seit Montag der Vorwoche ist die Betreuungseinrichtung im Ortsteil aber wieder in Betrieb. Weitere Covid-19-Fälle gab es im Kindergarten laut Magistrat nicht.

In häuslicher Quarantäne befindet sich bis Freitag Waidhofens Stadtchef Werner Krammer. Der Bürgermeister hatte Kontakt mit einer infizierten Person.