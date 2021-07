Die Stadt Waidhofen ist Corona-frei. Mit Stand Montag war keine einzige Person in der Statutarstadt mehr mit dem Coronavirus infiziert. Auch die eine Person, die zuletzt noch als infiziert galt, ist mittlerweile wieder genesen.

In Summe hält man in der Stadt nun seit Ausbruch der Pandemie bei 912 bestätigten Covid-Fällen und 14 Todesfällen infolge einer Covid-Infektion.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Waidhofen lag somit am Montag nach Angaben des Dash boards der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bei null. „Diese Entwicklung ist natürlich äußerst positiv“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Ob wir da aber wirklich schon durch sind, ist noch nicht sicher. Wir sind jedenfalls für den Herbst gewappnet.“

Im Bezirk Amstetten lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut AGES am Montag bei 7,7. Aus nahezu allen Ybbstal-Gemeinden wurde am Montag kein aktiver Covid-Fall gemeldet. Allhartsberg, Kematen, Ybbsitz, Opponitz, Hollenstein und St. Gorgen/Reith waren wie schon vor einer Woche Corona-frei.

Vier Covid-Fälle auf einmal aufgepoppt

Einzig in Sonntagberg hat sich die Situation wieder verschlechtert. So wurden am Dienstag der Vorwoche vier aktive Fälle in der Gemeinde gemeldet. Am Donnerstag kam ein fünfter hinzu. Bürgermeister Thomas Raidl kann sich vorstellen, dass noch weitere folgen. Schließlich seien die vier Fälle auf einmal aufgepoppt. Ob die Fälle miteinander in Zusammenhang stehen, ist dem Ortschef nicht bekannt.

Mit Juli sind einige Gemeinden nun auch mit dem Gratis- Covid-Testangebot zurückgefahren. So gibt es nun in Allhartsberg keine Testmöglichkeit mehr und wird in St. Georgen/Reith und Ybbsitz nur mehr am Freitag getestet.