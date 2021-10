Weiter zurückgegangen ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in der Stadt Waidhofen. Während am Sonntag der Vorwoche noch 22 Personen Corona-positiv waren, hielt man am Montag nun bei 16 Infizierten. 13 Neuinfektionen kamen hinzu, 16 Personen wurden gesund. 43 Personen wurden in Quarantäne geschickt. Insgesamt zählte man am Montag in der Statutarstadt seit Pandemie-Beginn 1.000 bestätigte Covid-Fälle (bei 11.134 Einwohnern). Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Waidhofen am Montag bei 107,8 (Vorwoche: 125,7). Im Bezirk Amstetten verzeichnete man am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 151 (Vorwoche: 176,7).

Auch in Kematen sind die Infektionszahlen weiter zurückgegangen. Nach 13 Covid-positiven Personen am Montag der Vorwoche galten am Montag dieser Woche noch sechs Personen als infiziert. Nur noch eine Person war am Montag in Sonntagberg Corona-positiv. In Allhartsberg waren zu Wochenbeginn zwei Personen mit dem Virus infiziert.

Zugenommen haben die Infektionen indes in Ybbsitz. Während am Montag der Vorwoche acht Personen als CoV-positiv galten, zählte man am Montag dieser Woche 13 aktive Fälle. Acht Neuinfektionen kamen hinzu, drei Personen wurden wieder gesund. Offen sind in der Gemeinde mittlerweile wieder alle Schulklassen. Wie die NÖN berichtete, waren ja nach einem Infektionsfall zwei Klassen der Mittelschule in Quarantäne geschickt worden.

Gestiegen ist die Zahl der Infektionsfälle auch in Opponitz. Sechs Personen galten am Montag als Covid-positiv. Am Montag der Vorwoche waren es zwei. In Hollenstein war zuletzt noch eine Person mit dem Virus infiziert. Corona-frei war man im Ybbstal am Montag weiterhin in St. Georgen/Reith.

Am Landesklinikum Waidhofen befand sich mit Stand Sonntag wie in der Vorwoche eine Person in stationärer Behandlung, eine intensivmedizinische Betreuung war nicht notwendig.

Teststraßen werden weiter zurückgefahren

Zurückgefahren wird im Ybbstal weiter bei den Corona-Teststraßen. Nach Ybbsitz und Hollenstein stellt nun auch die Stadt Waidhofen mit Samstag, 9. Oktober, den Betrieb der Teststraße im Schloss Rothschild ein. „Aufgrund des umfangreichen Impfangebots, das in Niederösterreich zur Verfügung steht, hat sich natürlich auch die Nachfrage nach kostenlosen Antigen-Tests verringert“, sagt Magistratsdirektor Christian Schneider. „Wir haben uns aber gemeinsam mit den örtlichen Apotheken bemüht, weiterhin ein entsprechendes Testangebot zur Verfügung zu stellen.“ So werden die beiden Apotheken der Stadt ab Montag, 11. Oktober, zusätzlich zu ihrem bestehenden Angebot (siehe Infobox) im Waidhofner Rathaus bis auf Weiteres kostenlose Testmöglichkeiten ohne Anmeldung in Form von PCR- und Antigentests anbieten. Die genauen Testzeiten waren zu Redaktionsschluss noch in Abstimmung.

Zusätzlich gibt es einen PCR-Testautomat bei der OMV-Tankstelle in der Wienerstraße. Am vergangenen Donnerstag machte der Impfbus in der Waidhofner Innenstadt halt. 90 Personen nutzten das Angebot und ließen sich impfen. Am Mittwoch, 6. Oktober, hält der Impfbus zwischen 15 und 18 Uhr vor dem Gemeindeamt in Rosenau. Am Mittwoch, 13. Oktober macht er dann zwischen 10 und 13 Uhr in Hollenstein vor dem Rathausvorplatz Station.