Wieder im Steigen ist die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus in der Stadt Waidhofen. Während man am Sonntag der Vorwoche bei nur noch 13 infizierten Personen hielt, zählte man am Montag wieder 18. 17 Neuinfektionen kamen von Sonntag der Vorwoche bis Montag hinzu. Zehn Personen wurden im selben Zeitraum wieder gesund und gleich 72 in Quarantäne geschickt.

Niedrigster NÖ Wert bei Sieben-Tage-Inzidenz

Leider verstarben in der Vorwoche auch zwei ältere Personen aus Waidhofen infolge einer Covid-Erkrankung. Man hält in der Ybbstalmetropole somit bei 13 Corona-bedingten Todesfällen. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Waidhofen mit Stand Montag 696 Personen mit dem Virus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Covid-19-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen im Verhältnis zu 100.000 Einwohnern) lag in Waidhofen am Montag bei 142,6. Damit verzeichnet man NÖ-weit den niedrigsten Wert.

„Jetzt sind wir mit den Zahlen wieder unten, wir waren aber auch schon ganz oben“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Klar ist, dass die dritte Welle da ist und sie wird uns nicht verschonen. Jetzt kommen die Osterfeiertage. Ich befürchte, dass die Zahlen danach, wie zu Weihnachten, wieder in die Höhe gehen werden. Ich appelliere an die Bevölkerung, nicht leichtsinnig zu sein.“

Die Teststraße im Schloss Rothschild werde weiterhin sehr gut angenommen und auch das Contact Tracing funktioniere, hält der Stadtchef fest. In Summe wurden auf der Waidhofner Teststraße bislang über 13.000 Testungen durchgeführt, neun Tests fielen positiv aus.

Auch die Impfstraße im Rothschildschloss war am Wochenende wieder in Betrieb. 1.075 Personen erhielten von Freitag bis Sonntag hier ihre zweite Teilimpfung mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Anders als auf anderen Impfstraßen in Niederösterreich kam es in Waidhofen zu keinen Staus.

Ausreichend Kapazitäten am Klinikum Waidhofen

Seit Freitag können sich auch impfwillige Personen über 72 Jahre für eine Covid-Impfung anmelden. In Waidhofen geht für diese Personengruppe am 10., 17. und 24. April wieder die Impfstraße im Schloss Rothschild in Betrieb. Impftermine können unter https://notrufnoe.com/impfung-terminbuchung/ gebucht werden, wobei die ersten beiden Termine bereits ausgebucht sind. Auch hier wird mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft.

Fünf Covid-Patienten mussten mit Stand Montag am Landesklinikum Waidhofen versorgt werden, eine davon intensivmedizinisch. Mit 30 Spitalsbetten – sechs davon Intensivbetten – hat man am Landesklinikum noch ausreichend Kapazitäten für Covid-Patienten.

Leider gab es in den letzten sieben Tagen am Klinikum auch drei Todesfälle infolge einer Covid-Erkrankung zu beklagen. Weiterhin Corona-frei war man am Montag im Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Waidhofen im Vogelsang und im Pflege- und Förderzentrum Waidhofen (PFZ) in der Weyrer Straße. 680 Personen wurden an PBZ, PFZ und Klinikum bereits geimpft.