Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in der Stadt Waidhofen ist seit der Vorwoche wieder zurückgegangen. Waren am Montag der Vorwoche noch 35 Personen Corona-positiv, hielt man am Sonntag bei nur noch 22 Infizierten. Zwölf Neuinfektionen kamen hinzu, im Gegenzug wurden 25 Personen wieder gesund. 44 Personen wurden in Quarantäne geschickt. Insgesamt zählte man am Sonntag in der Statutarstadt seit Pandemie-Beginn 987 bestätigte Covid-Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Waidhofen am Montag bei 125,7. Im Bezirk Amstetten verzeichnete man am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 176,7. Zurückgegangen sind die Infektionszahlen auch in Kematen. Nachdem man dort Anfang der Vorwoche einen massiven Anstieg verzeichnet hatte und 24 Personen als Covid-positiv galten, waren am Montag dieser Woche nur noch 13 Personen mit dem Virus infiziert.

Auch in Sonntagberg ging die Infektionszahl wieder zurück. Nur noch zwei Personen galten am Montag als Covid-positiv. Sieben waren es am Montag der Vorwoche. Zwei Personen waren zu Wochenbeginn in Allhartsberg mit dem Virus infiziert.

Nicht mehr Corona-frei ist man in Ybbsitz. Acht Personen infizierten sich hier in den letzten sieben Tagen mit dem CoV-Virus. Nach einem Infektionsfall an der Mittelschule mussten auch zwei Klassen geschlossen und in Quarantäne geschickt werden.

In Opponitz zählte man am Montag zwei aktive Corona-Fälle. Eine Neuinfektion gab es seit der Vorwoche in Hollenstein. Das Gratis-Testangebot im Vereinsheim läuft dort mit Ende Oktober aus. Seitens der Gemeinde verweist man auf das Covid-Testangebot bei Ärzten und Apotheken sowie auf Selbsttests. Corona-frei war man im Ybbstal am Montag einzig in St. Georgen/Reith. Die zwei Personen, die zuletzt infiziert waren, sind mittlerweile wieder genesen.

Keine CoV-Patienten auf Intensivstation

Am Landesklinikum Waidhofen befand sich mit Stand Sonntag noch eine Person in stationärer Behandlung, eine intensivmedizinische Betreuung war zum Glück nicht notwendig. In der Vorwoche mussten noch drei Personen intensivmedizinisch versorgt werden.

Ein niederschwelliges Impfangebot gibt es am Donnerstag, 30. September, in Waidhofen. Zwischen 10 und 13 Uhr hält der NÖ Impfbus am Unteren Stadtplatz vor dem dm-Markt. Personen im Alter ab zwölf Jahren können einfach vorbeikommen und sich nach einem Aufklärungsgespräch sofort impfen lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind die E-Card, ein Lichtbildausweis und – wenn ein Eintrag gewünscht wird – ein Impfpass. Am Mittwoch, 6. Oktober, hält der Impfbus zwischen 15 und 18 Uhr dann in Rosenau vor dem Gemeindeamt.

Am vergangenen Samstag stoppte der Impfbus am Vorplatz des Zentrums kem.A[r]T in Kematen. Insgesamt nahmen 35 Personen das Angebot in Anspruch, einfach vorbeizukommen und sich nach einem Aufklärungsgespräch sofort impfen zu lassen. Auch die Vereinbarung eines Zweittermins bei einem Arzt in der näheren Umgebung im Zuge der Pfizer Erstimpfung konnte direkt vor Ort vereinbart werden.