Rund 4.500 Lehrer, Kindergartenpädagogen und Schulpersonal aus der Bildungsregion Mostviertel waren am Samstag und Sonntag aufgerufen, sich auf Corona testen zu lassen. „Die Beteiligung war mit zwei Dritteln recht gut und lag im Bundesschnitt“, sagt Josef Hörndler, der die Außenstelle der Bildungsdirektion in Waidhofen leitet. Zwar hatte es nach Freigabe der Anmeldeplattform anfänglich technische Probleme gegeben, aber ab Freitag verlief auch die Anmeldung klaglos.

Rund 3.000 Personen begaben sich an den beiden Testtagen in die Teststraßen und schließlich bekamen die meisten bereits innerhalb einer Stunde das Ergebnis per SMS oder E-Mail zugesandt. Einige wenige mussten nach unsicheren Ergebnissen der Schnelltests zur PCR-Testung, wobei beim Nachtesten nur drei ein positives Testergebnis erhielten. „Diese Personen wurden sofort in Quarantäne geschickt“, sagt Hörndler. Dazu kommen zwei Dutzend Lehrer, die sich als Kontaktperson 1 nun in Quarantäne befinden, weil schon zuvor ein Familienmitglied positiv getestet worden war. „Diese Ausfälle lassen sich durch Supplierungen und Personalreserven ersetzen“, sagt Hörndler.

Im Bezirk wurden die Tests in Amstetten, Haag und Waidhofen von Soldaten des Bundesheeres abgenommen. „Die Tests verliefen klaglos, es gab kaum Wartezeiten“, sagt Hörndler. Das bestätigt auch Schuldirektorin Ruth Salamon, die die Volksschule im Waidhofner Schulzentrum und in Opponitz leitet: „Bei uns haben sich alle Pädagoginnen testen lassen, keine einzige war positiv.