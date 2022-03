Ybbstal: Infektionen steigen weiter, Spital schiebt Operationen

Werbung

In der Vorwoche sind die Corona-Infektionszahlen weiter stark nach oben gegangen.

In der Stadt Waidhofen verzeichnete man nach 608 aktiven Fällen am Montag der Vorwoche am Sonntag 633 Infizierte. 515 Neuinfektionen kamen hinzu. Dem gegenüber stehen 487 Genesene. Mit 705 aktiven Fällen verzeichnete man in der Statutarstadt am Donnerstag einen neuerlichen Höchststand seit Pandemie-Beginn. 5.140 Covid-Fälle wurden in Waidhofen bislang gezählt.

Auch ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Corona kam in der Vorwoche dazu. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Waidhofen am Montag bei 5.415,8 (Vorwoche: 5.020,7). Das war österreichweit der höchste Wert. Im Bezirk Amstetten betrug der Wert 4.702,7 (Vorwoche: 4.492,6).

Auch im restlichen Ybbstal stiegen die Infektionszahlen in den letzten sieben Tagen weiter an. In Allhartsberg stiegen die aktiven Fälle in der Vorwoche von 140 auf 175 an. In Kematen erhöhte sich die Zahl von 154 auf 182 und in Sonntagberg von 241 auf 246. In Ybbsitz waren am Montag 249 Personen Covid-positiv (Vorwoche: 187). 203 Neuinfektionen stehen hier 141 Genesenen gegenüber. In Hollenstein hielt man am Montag bei 175 Infizierten (Vorwoche: 173). Am Freitag lag die Zahl der aktiven Fälle in der Gemeinde gar bei 194.

In Opponitz hat sich die Zahl der Infizierten von 29 auf 63 erhöht. In St. Georgen/Reith betrug die Zahl der aktiven Fälle 38 (Vorwoche: 40).

Am Landesklinikum Waidhofen mussten mit Stand Montag 18 Corona-Patienten versorgt werden. In der Vorwoche waren es nur halb so viele. Zwei Personen mussten intensivmedizinisch betreut werden.

Zwei Covid-Todesfälle am Landesklinikum Waidhofen

Leider gab es am Klinikum in den letzten sieben Tagen auch zwei Todesfälle infolge einer Corona-Infektion.

Kapazitäten seien bei den Normal- als auch bei den Intensivbetten noch ausreichend vorhanden, heißt es seitens der NÖ Landesgesundheitsagentur. Jedoch gebe es im Zuge der aktuellen Corona-Welle auch beim Krankenhauspersonal eine erhöhte Ausfallquote. Deshalb müssten derzeit gezielt planbare Operationen und Behandlungen verschoben werden, heißt es weiter. Diese würden dann zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Durch das Verschieben dieser Behandlungen sowie durch die Einsatzbereitschaft der Belegschaft könnten die Engpässe beim Personal so gut wie möglich kompensiert werden, sodass die Akutversorgung nicht beeinträchtigt sei.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.