Die Neuinfektionen mit dem Coronavirus in der Stadt Waidhofen haben sich in den letzten Tagen eingependelt. Seit Montag kamen täglich etwa zehn Neuinfektionen hinzu, während gleichzeitig etwa zehn Personen pro Tag wieder gesund wurden. 31 neue bestätigte Fälle stehen bis Donnerstag 32 Genesenen gegenüber. Am Montag hielt man in der Statutarstadt bei 72 aktiven Fällen, am Donnerstag wurden 68 infizierte Personen gezählt.



Rückgang in Ybbsitz

Eingependelt haben sich die Infektionszahlen zuletzt auch in den meisten anderen Ybbstalgemeinden. In Sonntagberg hielt man am Freitag bei 25 infizierten Personen, am Montag waren es 24.

In Kematen wurden zuletzt 17 aktive Covid-Fälle gezählt, am Montag waren es 16. In Allhartsberg hielt man am Montag bei 29 erkrankten Personen, am Montag waren es 26.

In Hollenstein wurden am Montag 36 infizierte Personen gezählt, am Montag waren es 34. In Opponitz zählte man zuletzt fünf infizierte Personen. In St. Georgen/Reith galten am Freitag vier Personen als Covid-positiv.

Rückläufig waren die Infektionszahlen in den letzten Tagen in Ybbsitz. Während man am Montag noch 29 Infizierte zählte, waren am Freitag nur mehr 19 Personen infiziert.