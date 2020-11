Nachdem es bis zuletzt im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen nur wenige Covid-19-Fälle unter den Bewohnern gegeben hatte, stieg die Zahl über das Wochenende sprunghaft an. Neun Bewohner galten am Montag als infiziert. Auch zehn Mitarbeiter waren betroffen. Ähnlich die Lage im Pflege- und Betreuungszentrum Amstetten: Dort sind derzeit neun Bewohner und 14 Mitarbeiter infiziert. Im Pflege- und Betreuungszentrum St. Peter/Au, wo sich zuletzt zahlreiche Bewohner und Mitarbeiter angesteckt hatten, waren am Montag noch fünf Bewohner und drei Mitarbeiter infiziert.