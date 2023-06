Tödlicher Unfall auf Kreuzung in Weyer

Eine 47-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Leoben ist am Dienstag bei einer Kollision mit einem Lkw im Gemeindegebiet von Weyer tödlich verunglückt. Die Frau bog mit ihrem Pkw um 12.50 Uhr von der Weyerer Straße (B 121) nach links auf die bevorrangte Eisenstraße (B 115) ein, woraufhin der Lkw ihren Wagen im Bereich der Fahrertür frontal rammte und etwa 50 Meter mitschleifte, berichtet die Polizei.

Weiterer Pkw prallte in Leitschiene

Der 47-jährige Lkw-Fahrer versuchte noch einen Zusammenprall durch ein Ausweichmanöver zu verhindern, geriet dabei aber auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein entgegenkommender Autolenker seinerseits nach rechts auswich und in die Leitschiene prallte. Der 44-jährige Lenker aus dem Bezirk Kirchdorf kam mit seinem Pkw zwischen Leitschiene und Lkw zu stehen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Sie starb noch am Unfallort.