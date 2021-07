Die Crowdfunding-Kampagne „Talente! für Morgen“, welche die Zukunftsakademie Mostviertel in Kooperation mit der Eisenstraße NÖ ins Leben gerufen hat, geht ins Finale. 88.000 Euro sind bei der Initiative, die am 8. Oktober 2020 an den Start ging, bereits zusammengekommen. Bis 8. Oktober 2021 möchte man nun die 100.000-Euro-Hürde knacken.

Unterstützung wird belohnt

„Wir hoffen auf einen kräftigen Endspurt, damit wir weitere Projekte zur Förderung unserer Jugend umsetzen können“, sagt Ideengeber Thomas Welser. Konkret geht es um Projekte in den Bereichen Naturwissenschaft-Technik, unternehmerisches Denken und Nachhaltigkeit, die unter www.talente-fuer-morgen.at unterstützt werden können. Auf die Unterstützer warten Belohnungen.

Technologische Frühförderung im Fokus

Bislang wurden etwa Technikbausätze für Pflichtschulen sowie eine Nachmittagsbetreuung mit Fokus auf technologische Frühförderung am Beta-Campus in Waidhofen sowie in Amstetten und Wieselburg finanziell unterstützt.

Mit der Wirtschaftskammer NÖ und der Arbeiterkammer NÖ entstand außerdem ein Projekt zur Berufs- und Werteorientierung junger Menschen. „Wir konnten schon jetzt tolle Impulse setzen“, sagt net-for-future-Geschäftsführerin Rosemarie Pichler. „Gerade im derzeit schwierigen Umfeld ist es wichtig, auf die junge Generation besonders achtzugeben.“