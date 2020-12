Ulugh Muztagh war ein sehr interessantes und schwer kategorisierbares Musikprojekt, das in den Neunzigerjahren aktiv war, und vor allem im Mostviertel und Wien viele Auftritte spielte, bei denen es seinen eigenständigen Sound, den man am ehesten mit dem Begriff Post-Punk umreißen kann, dem Publikum näherbringen konnte.

Gegründet wurde Ulugh Muztagh 1993. Ausgangslage dafür war eine seit Kindheitstagen bestehende Freundschaft zwischen Walter Oberbramberger und Thomas Offenberger, die in derselben Straße in Waidhofen aufwuchsen. Auch Musik war ein gemeinsames Interesse der beiden. Thomas Strambach hatte wiederum bereits einmal mit Walter Oberbramberger musiziert.

Schließlich entstand die Idee, zu dritt ein musikalisches Projekt zu starten. Oberbramberger erinnert sich: „So haben wir dann die ersten Jam-Sessions in meinem Kinderzimmer gestartet und uns gedacht, das passt eigentlich ganz gut und wir kaufen uns alle Instrumente. Ich hab mir dann mein erstes Schlagzeug gekauft und so haben wir angefangen.“ Der Wunsch, eine Band zu gründen, traf sich auch gut mit der Eröffnung der Musikinsel in Waidhofen, wodurch ein einfacherer Zugang zu Musikinstrumenten geschaffen war.

Namensfindung mit Stift im Atlas

Als nächstes galt es, einen Bandnamen zu finden. „Wir hatten schon gemeinsame Interessen bei der Musik, waren aber auch immer sehr unterschiedlich in den Geschmäckern. Und das hat sich darin manifestiert, dass wir bei der Suche nach einem Bandnamen auf keinen grünen Zweig gekommen sind. Dann haben wir gesagt, wir lassen einfach den Zufall entscheiden. Worauf wir uns nach längerer Diskussion einigen konnten, war aber der Modus, wie wir den Namen finden wollten. Wir haben einen Atlas genommen, einer schlug ihn auf und ein anderer zeigte mit einem Stift irgendwo auf die Seite und das war dann der Name.“

Der Stift zeigte schließlich auf eine entlegene Berggruppe in China namens Ulugh Muztagh. Der Name gefiel den Musikern auch und so beschlossen sie, fortan so zu heißen. 1994 stieß Bernhard Rauter als Sänger zur Band. Ab 1994 spielten Ulugh Muztagh dann auch regelmäßig Konzerte. Der erste größere Auftritt fand 1994 im Lokal Barbarossa in Scheibbs zusammen mit Scapegoat statt. 1995 veröffentlichten Ulugh Muztagh die Kassette „Elend“ auf dem Wiener Label Bourbon Records.

Zur musikalischen Ausrichtung der Gruppe ist zu sagen, dass alle Mitglieder sehr unterschiedliche Interessen und Einflüsse hatten, ein gemeinsamer Nenner waren allerdings Joy Division, The Cure, Fugazi und Radiohead. Auch die österreichische Underground-Szene der frühen Neunziger war prägend für die Musiker. Insbesondere die Bands Shaken Not Stirred und Bomb Circle waren wichtige Impulsgeber für die junge Band. Von beiden Bands wurden auch Songs nachgespielt – die ersten Songwriting-Versuche der Band orientierten sich auch an einem Aufbau, den sie sich von diesen Gruppen abgeschaut hatten.

Schnell stellten sie aber fest, dass die Ergebnisse zu abgeschachtelt wirkten, und fortan entstanden die Lieder meist aus Ideen, die bei Jam-Sessions auftauchten. Die Aufgabe des Songwriting bestand dann darin, aus diesen spontan improvisierten Teilen einen Song zu basteln: „Irgendwann nach ein paar Jahren kapiert man, wie Lieder funktionieren. Lieder, die beim Publikum ankommen, sind gerade nicht in so einem starren Konzept, sondern ergeben sich durch das Jammen und dann eben eine gewisse Praxis, die über die Jahre hinweg entsteht.“

So arbeitete die Band die nächsten Jahre an ihrem Sound und spielte viele Auftritte. Zu den Highlights zählen für Oberbramberger und Offenberger unter anderem Auftritte am Seewiesenfest 1995, am Url River Festival 1995 sowie beim Bandwettbewerb Popodrom, bei dem Ulugh Muztagh ins Viertelfinale kamen. Um die Jahrtausendwende wohnten bereits alle Bandmitglieder in Wien und auch die meisten Auftritte fanden nun dort statt. Aufgrund mangelnder Zeit und unterschiedlicher musikalischer Interessen der Bandmitglieder kam es rund um 2001 zur Auflösung. Thomas Strambach war danach noch mit der Band Seltsam aktiv, Walter Oberbramberger macht nach längerer Pause nun wieder mit der Band Mila Wang Musik, eine Nummer von ihnen ist auf der Compilation „Sabulturo 1920“ zu hören, die auf Hasn Music erschienen ist.