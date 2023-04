Lions-Flohmarkt in Waidhofen und Charity-Run

Coronabedingt musste der große Lions-Flohmarkt zwei Jahre hindurch ausfallen, im Jahr 2022 hat man von Februar bis Mai allwöchentlich an den Wochenenden in Seitenstetten diverse Waren zum Verkauf angeboten. Heuer aber kann der traditionelle Lions-Flohmarkt zum nunmehr 14. Mal am 15. (9–17 Uhr) und 16. April (9–12 Uhr) wieder in der Eishalle Waidhofen/Ybbs uneingeschränkt stattfinden.

„Wir suchen Kleidung, Haushalts- und Ziergegenstände, Bilder, Geschirr, Besteck, Spielsachen, Sportartikel, Bücher, CDs, Schallplatten, Schuhe, Taschen, Gürtel, Bettwäsche und Handtücher sowie auch Wein und Spirituosen“, weiß die Flohmarktbeauftragte Maria Schoder zu berichten. Die Lions-Damen mit ihren Helfern garantieren eine gewissenhafte (Vor-)Sortierung, es wird von den insgesamt 100 Mitarbeitern alles wie in einem Einkaufsladen schön geordnet präsentiert sein. Mit dem Erlös werden bedürftige, in Not geratene Frauen und Kinder im Mostviertel unterstützt, was auch genau geprüft wird. „Wir werden demnächst in Haag, Seitenstetten und Kematen Briefkästen anbringen, wo man anonym um Hilfe ersuchen kann“, ergänzt Maria Schoder. Die Warenannahme ist am 12. und 13. April, 16–18.30 Uhr, sowie am 14. April von 13 bis 17 Uhr möglich. Nicht angenommen werden allerdings Möbel, Computer, Autoreifen, Matratzen, Bodenbeläge, Farben und Tapeten, verschmutzte Artikel, sperrige Gegenstände sowie Waschmaschinen und Geschirrspüler. Auch eine Weinbar werden die Lions-Damen betreuen. Info und Kontakt: 0660/9916595.

Charity Run

Der Damen-Lions-Club Mostviertel ist demnächst aber auch wieder in einem anderen Belang aktiv. Von 14. bis 16. April wird zur Teilnahme am „Lions-Charity-Run 2023“ eingeladen, wobei es gilt, in diesem Zeitraum laufend oder walkend fünf Kilometer für einen guten Zweck zurückzulegen. „Tausende Menschen werden das weltweit tun, es geht um Spaß und Gemeinnützigkeit“, teilt die Zonenleiterin Ulli Alena mit. Anmeldungen hierfür können unter http://lions-charityrun.com – bitte unbedingt District Ost-Lionsclub Mostviertel angeben – oder unter 0664/5438606 getätigt werden. Jeder kann nach der Anmeldung, die mit einer Spende von 10 Euro verbunden ist, vor seiner Haustür starten oder zum Beispiel am 15. April, 10 Uhr, auch an einer Strengberg-Runde (Treffpunkt Haslinger-Parkplatz) teilnehmen.

