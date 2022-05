DSV Hollenstein auf Mitgliedersuche

Werbung

Seit bald zwei Jahren gibt es in Hollenstein nun bereits einen Dartverein, den DSV Hollenstein, der auch bereits einige Erfolge feiern konnte. Gründungsmitglied und Obmann-Stellvertreter David Haslinger erzählt im Gespräch mit der NÖN wie der Verein entstand: „Ich habe in Weyer angefangen, Dart zu spielen und bin dann mit ein paar Kollegen nach Hollenstein ins Gasthaus Osterberger gewechselt. Damals habe ich auch den gebürtigen Innviertler Stephan Heiserer kennengelernt. Der hat früher in Oberösterreich gespielt, hatte dort auch einen Verein und war sehr erfolgreich, hatte dann aber bereits zehn Jahre lang nicht gespielt und damals gerade wieder angefangen.“

Im Herbst 2019 begannen die beiden Dartspieler über die Gründung eines Vereins nachzudenken, im darauffolgenden Frühjahr wurden die Pläne finalisiert und im August 2020 wurde dann schließlich der DSV Hollenstein ins Leben gerufen.

Mittlerweile zählt der Verein ungefähr 35 Mitglieder, wovon 18 aktiv spielen. Der DSV Hollenstein tritt mit zwei Mannschaften in zwei Ligen an, der Bezirksliga Oberösterreich Ost 2.0 und der Gebietsliga Oberösterreich Ost 2.0. „Jede Mannschaft hat ein eigenes Training, immer dienstags und mittwochs. Die Bezirksliga hat am Donnerstag Matchtag, die Gebietsliga am Freitag“, erklärt Haslinger.

Der Verein spielt in der Oberösterreichischen Liga, da einige Mitglieder bereits zuvor in Weyer in dieser Liga gespielt hatten und es daher organisatorisch einfacher war. „Diese Woche beginnt die Rückrunde, bis Mitte Juni sind dann für jede Mannschaft noch sieben Spiele zu absolvieren. Im September beginnt dann die neue Meisterschaft“, sagt Haslinger. Der Verein organisiert auch ein Vereinsturnier, das am 26. und 27. August im Gasthaus Osterberger stattfinden wird. „Das wird ein großes Turnier, da sind auch die umliegenden Vereine vertreten“, verrät Haslinger, der auch den Dartnachwuchs zum Mitmachen einladen möchte: „Alle Dart-Interessierten, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, können sich jederzeit bei uns melden, wir nehmen laufend neue Mitglieder auf!“

