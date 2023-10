Schülerinnen und Schüler aus Waidhofen/Ybbs redeten im Parlament mit

Der 17. Oktober wird den Schülerinnen und Schülern der dritten Klassen der Sportmittelschule in besonderer Erinnerung bleiben. Sie begaben sich auf eine Exkursion nach Wien und nahmen an einem Politiker-Wokshop und angesichts der kommenden Europawahlen an einem EU-Workshop teil.

Als besondere Gäste wurden sie von Abgeordneten des Nationalrats besucht, unter anderem von Andreas Hanger, der den Jugendlichen Rede und Antwort stand. Nach dem Parlamentsbesuch begaben sich die beiden Klassen in das erlebnisreiche Museum der Illusionen, bevor man mit dem Zug wieder die Heimfahrt antrat. Auf die Exkursion vorbereitet und dabei begleitet wurden sie von Elisabeth Gollhofer-Egger, Birgit Lugmayr, Doris Kaltenbrunner und Birgit Hofmacher.