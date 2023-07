Große Eis-Vielfalt im Ybbstal

Die NÖN rief zum sommerlichen Eis-Check auf und ich nahm dies zum Anlass, gemeinsam mit meiner Frau eine kleine Ybbstalrundfahrt inklusive Eisverkostung zu unternehmen. Um es gleich vorweg zu nehmen: Alle für diesen Bericht besuchten Orte stellen eine hervorragende Möglichkeit dar, sich an einem heißen Sommertag mit einem Eis abzukühlen! Überall ist man bemüht, der Kundschaft ein schönes Erlebnis zu bieten und hochqualitatives, hausgemachtes Eis zu servieren. Als Überblick sind die Preise für eine Kugel Eis angegeben, außerdem sei auf das jeweilige Angebot für Menschen mit veganer oder laktosefreier Ernährung hingewiesen.

Die Eisreise beginnt an einem heißen Nachmittag bei der Bäckerei und Konditorei Molterer in Ybbsitz. „Wir haben heuer in eine neue Eismaschine investiert“, erzählt uns Inhaberin Deborah Molterer. „Wir schauen immer, dass wir nur frische Früchte verwenden, keine Aromastoffe.“ Sehr gefragt seien Fruchteisklassiker wie Erdbeere, Himbeere oder Zitrone. Auch eine große Auswahl an Eisbechern wird angeboten. „Besonders beliebt sind da zum Beispiel der Fruchtbecher, für den wir auch nur frische Früchte verwenden, oder der Joghurtbecher“, berichtet Molterer. So auch bei Stammgast Alexander Krall aus Waidhofen, der sich bei unserem Eintreffen gerade einen Joghurtbecher bestellt. Ich selbst verkoste ein erfrischendes Zitroneneis. Alle Fruchteissorten bis auf Banane sind hier vegan und laktosefrei. Preis pro Kugel: Euro 1,60.

Der Gastgarten der Konditorei Molterer ist an warmen Tagen oft restlos gefüllt. Von links: Stammgast Alexander Krall, Mitarbeiterinnen Luisa Fuchslueger, Theresia Weigl, Veronika Teufel und Alexandra Teufl. Foto: Ulrich Musa-Rois

Wir machen uns auf den Weg zur zweiten Station, der Konditorei Schwarzlmüller in Hollenstein. Bei ihren Kundinnen und Kunden seien Klassiker wie Erdbeere, Vanille, Schokolade und Banane besonders beliebt, verraten uns die Mitarbeiterinnen Romana Eder und Caroline Schwingshackl. Wir verkosten die Sorten Grüner Apfel und Pfirsich, beide sind sehr fruchtig und cremig. Alle Fruchteissorten bis auf Banane werden hier laktosefrei, jedoch nicht vegan hergestellt. Preis pro Kugel: Euro 1,70.

Caroline Schwingshackl und Romana Eder präsentieren das Eisangebot der Konditorei Schwarzlmüller in Hollenstein. Foto: Ulrich Musa-Rois

Weiter geht es bei der Konditorei Moshammer in Böhlerwerk. Auch hier wird großer Wert auf die Verwendung authentischer, frischer Zutaten gelegt, wie Inhaber Norbert Moshammer berichtet: „Bei unserem Vanilleeis wird zum Beispiel ausschließlich mit Eidotter für die Farbe verfeinert und mit echter Bourbonvanille abgeschmeckt.“ Klassiker wie Erbeere, Himbeere, Banane oder eben Vanille seien nach wie vor sehr beliebt, als trendige Spezialitäten gibt es heuer zum Beispiel Mohn, weiße Schokolade und Joghurt-Kirsch im Programm. Verkostet wird hier die Sorte Weiße Schokolade, eine hoch willkommene Seltenheit! Die Fruchteissorten werden hier laktosefrei, allerdings nicht vegan produziert. Preis pro Kugel: Euro 1,60.

Die junge Kundin Christina konnte sich nicht entscheiden und hat nun ein großes Stanitzel zu bewältigen. Foto: Konditorei Moshammer

Viermal hausgemachtes Eis in Waidhofen

Waidhofen dürfte mit seinem Eisangebot auf die Bevölkerungszahl gerechnet wohl so einige Tourismushochburgen übertreffen. An mittlerweile vier Orten kann man hier hausgemachtes Eis in gemütlichen Schanigärten genießen.

Unsere erste Station ist der Eissalon Café Riva del Garda am Unteren Stadtplatz, der seit letztem Jahr italienische Eis- und Kaffekultur in der Statutarstadt anbietet. „Wir orientieren uns daran, was unsere Kundinnen und Kunden gerne kaufen, insofern läuft auch alles recht gut“, erklärt Inhaber Özgür Selvitop. „Wir haben um die 40 hausgemachte Sorten Eis, die sich abwechseln. Es gibt natürlich ein paar Sorten, die fix dabei sind, wie Vanille, Schokolade, Erbeere oder Haselnuss, aber viele andere Sorten wechseln regelmäßig. Wir stellen unser Eis vor Ort im Haus her, wer also zum Beispiel Fragen zu Inhaltsstoffen hat, kann sich jederzeit gerne an uns wenden.“ Meine Wahl fällt hier auf ein gemischtes Eis mit Erdbeere und Zitrone, eine sehr gute Wahl bei hochsommerlichen Temperaturen. Alle Fruchteissorten bis auf Banane sind laktosefrei und vegan. Preis pro Kugel: Euro 1,70.

Seit letztem Jahr heißt Özgür Selvitop seine Kundschaft im Eissalon Riva del Garda willkommen. Hier wird Eis- und Kaffetradition nach italienischer Art geboten. Foto: Ulrich Musa-Rois

Weiter geht es am Oberen Stadtplatz beim Stadtcafé Hartner. Inhaberin Sigrid Hartner verkostet ein Pistazien-Haselnuss-Eis und freut sich über Lob seitens der Kundschaft: „Seit das Wetter schön ist, sind wir sehr zufrieden und bekommen auch wieder viel Lob, zum Beispiel auch von Kundinnen und Kunden, die extra aus Amstetten zu uns kommen. Das freut uns schon sehr.“ Konditormeister Matthias Krenn antwortet auf die Frage nach dem persönlichen Lieblingseis: „Wenn man selbst Eis macht und jede Sorte probiert, wechselt das von Tag zu Tag. Joghurt-Himbeere und Joghurt-Cassis gehören aber schon zu meinen Favoriten. Bei mir selbst wie auch bei unserer Kundschaft merke ich, dass sich der Geschmack zum Ende der Saison hin in Richtung Mohn, Zwetschke und Schokolade verlagert, während zu Beginn der Saison Sorten wie Apfel, Zitrone und Erdbeere gefragt sind. Da freut man sich schon auf das Zitrusartige, das eben auch irgendwie für den Sommer steht.“

Seit einigen Jahren werden bei Hartner alle Fruchteissorten außer Banane vegan und laktosefrei hergestellt, heuer gibt es mit dem zuckerfreien Pink-Grapefruit-Eis auch eine geeignete Sorte für Menschen, die sich zuckerarm ernähren wollen oder müssen. Dem Geschmack tut dies jedenfalls keinen Abbruch, wie mein Test zeigt und auch das ACE-Multivitamin-Eis kann vollends überzeugen. Preis pro Kugel: Euro 1,80.

Konditormeister Matthias Krenn und Inhaberin Sigrid Hartner bewältigen gemeinsam den mittäglichen Ansturm im Stadtcafé Hartner. Foto: Ulrich Musa-Rois

Longdrinks mit Eis und tradtionelle Rezepte

Zurück am Unteren Stadtplatz besuchen wir Café und Konditorei Erb. „Pink Grapefruit ist heuer eine sehr beliebte Sorte“, erzählt Inhaberin Sabine Zeilinger. „Eine unserer Spezialitäten ist auch ein Campari Orange mit Blutorangeneis. Klassiker wie Nuss, Vanille und Schokolade gehen auch immer gut.“ Das Blutorangeneis muss dann natürlich auch verkostet werden und kann auch ohne Campari überzeugen. Alle Fruchteissorten werden hier vegan und laktosefrei hergestellt. Preis pro Kugel: Euro 1,70.

Der Campari Orange mit Blutorangeneis ist eine der Spezialitäten der Konditorei Erb. Foto: Café und Konditorei Erb

Unsere letzte Station in Waidhofen ist die Bäckerei und Konditorei Piaty am Unteren Stadtplatz. Konditormeister Thomas Piaty empfängt uns mit einem erfrischenden Eiskaffee und einem Heidelbeereis, an dem man auch gut sehen kann, dass hier bei der Eisproduktion frische Früchte zum Einsatz kommen. „Bei uns sind jeden Tag 16 Sorten erhältlich. Manche davon gibt es immer, manche wechseln und manche sind auch eine Überraschung und werden nicht vorher angekündigt“, erzählt Piaty.

Besonders beliebt bei der Kundschaft sei zum Beispiel das Haselnusseis, das mit gerösteten Haselnüssen hergestellt wird, berichtet der Konditormeister, dem die Weiterführung der traditionellen Piaty-Rezepte ein wichtiges Anliegen ist: „Unser Eis ist im Geschmack genau so, wie man es seit fast 100 Jahren gewohnt ist.“ Auf den Social-Media-Kanälen der Konditorei können sich Interessierte über aktuelle Angebote informieren und zum Beispiel auch den Prozess des Eismachens mit dem Drehspatelverfahren mitverfolgen. Fruchteissorten bis auf Banane werden hier laktosefrei, jedoch nicht vegan hergestellt. Preis pro Kugel: Euro 1,50.

Konditormeister Thomas Piaty legt großen Wert auf natürliche Zutaten und bewährte Rezepte. Der geräumige, rauchfreie Gastgarten ist auch bei Familien mit Kindern sehr beliebt. Foto: Ulrich Musa-Rois

Mein Fazit: Das Ybbstal ist immer eine Eisreise wert!