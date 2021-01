Sporthalle in Waidhofen

Eigentlich war die Generalsanierung der 1978 eröffneten städtischen Sporthalle schon im Sommer geplant gewesen. Da die Angebote, die der Ausschreibung folgten, jedoch den Kostenrahmen gesprengt hätten, wurde die Ausschreibung überarbeitet. So wurde etwa bei der Dachkonstruktion eine andere architektonische Lösung gefunden. Kürzlich war die Sporthalle Thema im Gemeinderat, jetzt sollen bald die Bagger anrollen. Konkret am Plan steht nicht nur die Generalsanierung, sondern auch der Umbau des Gebäudes. Die Sportstätte soll nach den Plänen der Firma TDC ZT-GmbH aus Fürstenfeld von 7,5 auf neun Meter erhöht und somit wettkampftauglich für Volleyball-Turniere gemacht werden. Großer Wert wird zudem auf ökologische Gesichtspunkte gelegt. So sollen das Dach bepflanzt und die Halle mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Da die Sporthalle zu einem Gutteil von den Waidhofner Bundesschulen genutzt wird, übernimmt der Bund 67,8 Prozent der Kosten, 32,2 Prozent verbleiben bei der Stadt Waidhofen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden für das Jahr 2021 1,5 Millionen Euro für das Projekt veranschlagt.

Hochwasserschutz in Ybbsitz

Rund fünf Millionen investiert allein die Gemeinde in das mehrere Jahre übergreifende Großprojekt. Für das angebrochene Jahr sind im Budget 625.000 Euro vorgesehen. Der erste Teilbereich in der Schwemmau wurde bereits abgeschlossen. Nun soll auch in der Prolling mit dem Bau eines Geschieberückhaltebeckens gestartet werden. Zusätzlich soll auch mit dem Rückhaltebecken Großmoos im neuen Jahr begonnen werden. Bei der Schwarzen Ois ist im Vorjahr die Planungsphase für den Hochwasserschutz angelaufen. Hier geht es auch um die Aussiedlung eines Wohnhauses. Beide Projekte sind für die Gemeinde Ybbsitz sehr wichtig. „Da viele Projekte unter der Hochwasserproblematik leiden, können wir uns nur so weiterentwickeln – das betrifft den Wohnbau ebenso wie Betriebsansiedelungen“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger.

Ausbau der Bundesstraße 121

Die Kleinregion Ybbstal fordert einen Ausbau der B 121 zwischen dem Wirtschaftpark Kematen und dem Kreisverkehr Richtung Allhartsberg. Grund dafür: Die Region sei eine Abwanderungsregion, umso mehr müsse die Erreichbarkeit des Ybbstals gegeben sein. Konkret gefordert werden ein vierspuriger Ausbau der B 121 auf dem letzten Stück zwischen Amstetten und Kematen, Lärmschutzmaßnahmen entlang der B 121, Straßenverbesserungsmaßnahmen im Ofenloch und ein Halbstundentakt auf der Rudolfsbahnstrecke sowie ein Zugverkehr auf der Strecke bis 23 Uhr. Der Straßenausbau stößt allerdings bei Klimaschützern auf wenig Gefallen. Dabei handle es sich um „eine teure Investition in die fossile Vergangenheit“, die Bemühungen zur Erreichung der Klimaziele würden unterwandert, meinen die Organisatoren der Waidhofner Klimaproteste.

Stärkung der Rudolfsbahn

Eine Ausweitung des Zugverkehrs auf der Rudolfsbahnstrecke zwischen Waidhofen und Amstetten bis 23 Uhr haben die zehn Bürgermeister der Kleinregion Ybbstal im Sommer 2020 gefordert. Ein erheblicher Teil dieser Forderung konnte bereits mit dem kürzlich erfolgten Fahrplanwechsel bewerkstelligt werden. In den vergangenen Jahren mussten die Waidhofner Pendler oft auf den Schienenersatzverkehr umsteigen, da die Rudolfsbahn großzügig ausgebaut wurde, um höheren Geschwindigkeiten standzuhalten. Zwischen Amstetten und Waidhofen wird es täglich Abendzüge geben. Der Betrieb auf der Rudolfsbahn wird um rund drei Stunden verlängert. Fährt man dann etwa in Wien gegen 23 Uhr mit dem Zug auf der Westbahnstrecke ab, erwischt man am Bahnhof Amstetten noch einen Anschluss ins Ybbstal. Eine weitere Änderung im Frühverkehr: Der REX 3757 um 7.35 Uhr wird beschleunigt und kommt schon nach 20 Minuten in Amstetten an. Also: Gute Fahrt im neuen Jahr!