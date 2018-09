Filmzuckerl wartet in Waidhofen.

Der Verein Filmzuckerl zeigt „Die bauliche Maßnahme“ am 19. und 20. September in der Filmbühne Waidhofen. Nach der Vorstellung am 19. September werden Regisseur Nikolaus Geyrhalter und Cutter Gernot Grassl dem Publikum für ein Filmgespräch zur Verfügung stehen.

| Filmladen