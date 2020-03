Filmzuckerl-Auswärtsspiel zum Internationalen Frauentag.

Die Dohnal, A 2019, 104 Min., Regie: Sabine Derflinger; in Kooperation mit dem Verein Frikulum

Zum Film: Die Geschichte und die Geschichten von Frauen wurden über Jahrhunderte unterdrückt, nicht erzählt, vergessen. Mit „Die Dohnal“ setzt Regisseurin Sabine Derflinger einer Ikone der österreichischen Politik und Frauenbewegung ein Denkmal und schafft damit eine Identifikationsfigur für heutige und nachfolgende Generationen.

Johanna Dohnal war seit 1956 in der SPÖ aktiv, ab 1969 Bezirksrätin, ab 1972 in der Parteizentrale, ab 1979 Staatssekretärin für Frauenfragen und von 1990 bis 94 Bundesministerin für Frauenangelegenheiten und damit die erste Feministin in einer europäischen Regierung. In all diesen Funktionen hat sie weitreichende Erfolge für die Rechte der Frauen erzielt: von der strafrechtlichen Verfolgung der Vergewaltigung in der Ehe und der Gründung des ersten Frauenhauses bis zur Anrechnung von Kinderzeiten in der Pensionsreform.

Neben all diesen Errungenschaften war Johanna Dohnal vor allem aber auch eine Politikerin mit Haltung und Herz. Ihr Kampf um Gleichberechtigung war immer auch ein Kampf um eine Gesellschaft mit menschlichem Antlitz. Sabine Derflingers Film zeigt Dohnals Kämpfe, ihre Siege, aber auch ihr Scheitern und ist so ein Dokument gegen das Vergessen und ein Plädoyer für eine gleichberechtigte Zukunft.

Im Film erinnern sich Dohnals Lebenspartnerin, ihre Tochter, ihre Enkelin, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Mitstreiter und Mitstreiterinnen sowie Politiker und Politikerinnen von damals. Dohnal selbst kommt im Archivmaterial zu Wort. Sie zeigt uns, wie humorvoll und intelligent der kräfteraubende Kampf um eine gleichberechtigte Zukunft geführt werden kann. Der Film macht deutlich, dass Johanna Dohnal noch immer eine Inspirationsquelle für Feministinnen, Politikerinnen und Journalistinnen ist.