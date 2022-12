1,3 Millionen Euro für Waidhofen/Ybbs

Das Geld wird für die Umstellung von Heizungen auf erneuerbare Energien, den Ausbau von PV-Anlagen und Kinderbetreuungsangeboten sowie für die Sanierung von Gebäuden eingestezt. „Gerade die Umstellungen im Energiebereich und eine gute Bildungsinfrastruktur sind in den nächsten Jahren vorrangige Ziele unserer Stadtentwicklung“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. Das Fördergeld wird in die Sanierung der Kindergärten St. Georgen/Klaus, Raifberg und Zell sowie der Volksschule Konradsheim und der Wohnungen in der Jahngasse fließen. In den Kindergärten St. Leonhard/Walde und Windhag werden die Heizungen umgestellt. Im Parkbad und beim Parkdeck Schlosscenter werden PV-Anlagen errichtet. Um für die Öffnung der Kindergärten für Kinder ab zwei Jahren 2024 gewappnet zu sein, werden vier neue Kindergartengruppen geschaffen.

