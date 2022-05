Freibad Böhlerwerk: Start in Saison mit Badbuffet

Werbung

Gespräche mit mehreren Interessenten verliefen letztendlich jedoch im Sand und so stand die Gemeinde kurz vor Beginn der Badesaison zuletzt noch immer ohne Buffetbetreiber da. Anfang vergangener Woche wurden die Bemühungen der Gemeinde dann aber schließlich doch noch von Erfolg gekrönt. Mit Ileana Clara Baron, Lokalbetreiberin aus Seitenstetten, konnte eine neue Pächterin für das Buffet im Freibad Böhlerwerk gefunden werden.

So konnte man in Böhlerwerk am vergangenen Samstag bei herrlichem Wetter und mit kulinarischer Versorgung für die Gäste in die heurige Badesaison starten.

