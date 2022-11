Kulturpreis für Waidhofner Gerald Raab und Wolfgang Rechberger

In der Sparte „Erwachsenenbildung“ ging einer von zwei Anerkennungspreisen an den Waidhofner Wolfgang Rechberger. Gemeinsam mit dem gebürtigen Waidhofner Gerald Raab (crazy eye) hat Rechberger die verschwundene Burg Konradsheim im Juni 2021 im Rahmen des Viertelfestivals NÖ virtuell wieder auferstehen lassen. Die NÖN berichtete. Bei dem Projekt sei ein Vermittlungsansatz zur Umsetzung gekommen, der digitale Formate mit analogen so ineinanderfließen habe lassen, dass daraus ein kulturelles Bildungskonzept entstanden sei, heißt es dazu in der Kulturpreis-Broschüre. Das Projekt zeige, welche Wege virtuelle Erlebnisse in der Vermittlung gehen können. Mit 3D-Technik und mit einigen Griffen in die Edutainmentkiste sei die Burg zu unterhaltsamem wie lehrreichem Leben erweckt worden, eine umfangreiche virtuelle Realität sei entstanden.

