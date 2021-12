Die Landjugend St. Leonhard/Walde beteiligte sich heuer zum dritten Mal am „Ö3 Weihnachtswunder“. Insgesamt 321,10 Euro sammelten die Mitglieder der Ortsgruppe mit dem Verkauf von selbst gebackenen Keksen. Der Erlös kommt Familien in Not in Österreich zugute.