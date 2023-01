Waidhofen/Ybbs hat schönsten Garten

Neben einzelnen Gartenevents öffnet die Stadt dabei an einem Wochenende im Juni gezielt ihre Schaugärten für Gäste aus nah und fern. Neben Schloss- und Schillerpark können auch der Bürgerarten, die Waldgärten sowie zahlreiche Privatgärten besichtigt werden. Das vielfältige Angebot überzeugte die Gäste im Vorjahr und so verhalfen sie Waidhofens Gärten zum Titel „Schaugarten des Jahres 2022“. Erstmals waren die Besucherinnen und Besucher von Niederösterreichs 92 „Natur im Garten“-Schaugärten aufgerufen, einen Schaugarten des Jahres zu wählen. In fünf Kategorien wurde jeweils ein Sieger ermittelt. Besonderes Augenmerk legte die Befragung auf ausgewogene gärtnerische Pflege und Natürlichkeit sowie deren Vermittlungsmöglichkeiten. Berücksichtigung fanden weiters Vorbildwirkung und praktische Anwendbarkeit von Ideen für den eigenen Garten, Balkon oder die Terrasse.

Die Stadt Waidhofen ging dabei als Sieger in der Kategorie A von „Natur im Garten“, in welcher die Gartenhighlights und die gärtnerische Gesamtinszenierung bewertet wurden, hervor. Dabei wurde nicht ein einzelner Garten, sondern alle städtischen Gärten und Parkanlagen bewertet. „Danke an alle, die die Gartentage regelmäßig besuchen und die für

Waidhofen abgestimmt haben“, freut sich Stadtrat Peter Engelbrechtsmüller über die Auszeichnung.

