Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Ybbstal

WVP verliert bei Gemeinderatswahl die Absolute

Am 30. Jänner wird der Waidhofner Gemeinderat neu gewählt. Der Urnengang bringt ein politisches Erdbeben in der Statutarstadt mit sich. Die Waidhofner Volkspartei (WVP) von Bürgermeister Werner Krammer stürzt von 60,2 auf 41,3 Prozent ab und hält fortan bei nur noch 18 Mandate. Die absolute Mehrheit ist somit dahin.

Die SPÖ von Vizebürgermeister Armin Bahr kommt dagegen auf 21,7 Prozent und legt drei Mandate zu. Zweiter großer Wahlgewinner ist die impfkritische MFG, die auf Anhieb mit 17,1 Prozent Platz drei belegt. Das bedeutet sieben Mandate und zwei Sitze im Stadtsenat, die von Wolfgang Durst und Sonja Schwentner besetzt werden. Die Liste FUFU von Martin Dowalil kommt mit leichten Zugewinnen auf 11,3 Prozent und hält ihre vier Mandate. Die FPÖ mit dem neuen Spitzenkandidaten Josef Gschwandegger erreicht 4 Prozent und verliert ein Mandat. Die Grünen, angeführt von Matthias Plankenbichler, halten mit 3,1 Prozent knapp ihr Mandat. Die UWG, die vom ehemaligen Freiheitlichen Karl-Heinz Knoll in die Wahl geführt wird, verpasst den Einzug in den Gemeinderat. Sie stürzt von 4,5 auf 1,6 Prozent ab.

SPÖ-Chef Armin Bahr, WVP-Bürgermeister Werner Krammer und FUFU-Stadtrat Martin Dowalil (von links) einigen sich auf eine Dreierkoalition. Foto: Kössl

Die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderats einen Monat später muss aufgrund einer Covid-Erkrankung des Stadtchefs verschoben werden. Zwei Wochen später kann sie schließlich stattfinden.

Im Vorfeld einigen sich WVP, SPÖ und Liste FUFU auf eine Dreierkoalition für die nächsten fünf Jahre. Das Amt des ersten Vizebürgermeisters wird geteilt. Die erste Hälfte der Legislaturperiode übernimmt SPÖ-Chef Bahr, die zweite WVP-Vize Mario Wührer.

Geburtshilfe schließt und öffnet wieder

Wegen Personalmangels muss die Geburtenstation am Landesklinikum Waidhofen mit 15. August vorübergehend schließen. In der Stadt Waidhofen und dem Ybbstal, aber auch weit darüber hinaus, zeigt man sich bestürzt, schließlich genießt die Geburtenabteilung überregional einen ausgezeichneten Ruf. Grund für die temporäre Schließung ist akuter Ärztemangel. Sichere Geburten hätten Vorrang, heißt es seitens der Klinikleitung. Auch die anderen gynäkologischen Versorgungsangebote sind von der Leistungsreduktion betroffen. Lediglich die gynäkologische Ambulanz bleibt durchgehend geöffnet und auch Geburtsvorbereitungskurse und Infotage finden weiterhin statt.

Anfang Oktober kann die Region wieder aufatmen: Durch personelle Neubesetzungen kann die Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie im Klinikum mit 1. Oktober wieder in vollem Umfang geöffnet werden.

Vorübergehend übernimmt der ärztliche Leiter des Landesklinikums Melk, Primar Leopold Wanderer, die Leitung. Mit 1. November wird dann Nenad Dragoljic zum neuen Primar bestellt. Der 62-jährige Mediziner mit serbischen Wurzeln bringt mehrjährige profunde Erfahrung im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe mit. Zuletzt war er im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach als Oberarzt tätig. Dragoljic war bei mehr als 5.400 Geburten dabei.

Die Geburtshilfe hat ihre Pforten am 1. Oktober gerade wieder geöffnet, als eine Stunde nach Mitternacht eine Mutter mit Wehen ins Klinikum kommt. Um 5 Uhr morgens kommt dann der kleine Leopold zur Welt. Das Team der Geburtshilfe Waidhofen begrüßt den neuen Erdenbürger: Mama Sabine mit Baby Leopold, Stefanie Lechner, Oberärztin Natasha Ninova, Oberarzt Sotirios Eleftheriadis, Oberarzt Zsolt Bardoczy, die leitende Hebamme Maria Dorner, Nathalie Erndl, Melanie Halbertschlager und Angelika Üblackner (von links). Foto: LK Waidhofen

Wirbel um FPÖ-Kandidat

Eine Welle der Empörung ergießt sich im Vorfeld der Waidhofner Gemeinderatswahl über FPÖ-Spitzenkandidat Josef Gschwandegger, nachdem dieser im Word-Rap angibt, „Mein Kampf“ sei das letzte Buch gewesen, das er gelesen habe. Rücktrittsaufforderungen des politischen Mitbewerbs folgen. Die Sache werde aufgebauscht, meint Gschwandegger und tritt zur Wahl an.

Josef Gschwandeggers Lektüre sorgt für Empörung. Foto: Kössl

Corona geht weiter

Die Corona-Pandemie bestimmt zu Jahresbeginn weiter das Geschehen. 46 aktive Fälle zählt man in der Stadt Waidhofen. Die ersten Omikron-Fälle tauchen auf. Ende Jänner haben sich 423 Personen in den acht Ybbstal-Gemeinden mit dem Virus infiziert. Gleichzeitig spalten Corona-Maßnahmen und Impfpflicht die Bevölkerung. MFG und FPÖ rufen im Vorfeld der Gemeinderatswahl zu Demonstrationen in Waidhofen auf. Die Infektionszahl nimmt weiter zu. Mitte März verzeichnet man in der Statutarstadt einen Höchstwert von 705 aktiven Fällen. Im Krankenhaus werden Operationen geschoben, weil Personal ausfällt. Mit Frühlingsbeginn gehen die Zahlen dann nach unten und es kehrt zunehmend Normalität ein.

Rund 150 MFG-Sympathisanten demonstrieren in der Pocksteinerallee gegen Impfpflicht und Corona-Maßnahmen. Foto: Kössl

Wirtschaft sucht Personal

Positiv ist die Entwicklung am Arbeitsmarkt. 501 Personen sind Ende Jänner am AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt, ein Minus von 31 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt bei 4,2 Prozent, das ist niederösterreichweit der niedrigste Wert. Der Wirtschaftsmotor läuft. Auf der anderen Seite suchen die Unternehmen verzweifelt nach Arbeitskräften. In den Folgemonaten geht die Arbeitslosigkeit weiter zurück, auch die Langzeitarbeitslosigkeit sinkt. Ende September liegt die Arbeitslosenquote im Ybbstal bei nur noch 1,8 Prozent. Über das Jahr betrachtet, verzeichnet man am AMS Waidhofen eine so niedrige Arbeitslosigkeit wie zuletzt 1981.

Foto: Kössl

Hilfswelle rollt an

Der Krieg in der Ukraine löst auch im Ybbstal eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Spendenaktionen starten. Lkw mit Hilfsgütern machen sich auf den Weg nach Osten. Pfarren, Gemeinden und Privatpersonen stellen Quartiere für die flüchtenden Menschen zur Verfügung und bringen sich in deren Betreuung ein.

Der Verein „kleine herzen“ organisiert eine Hilfsaktion, um 13 ukrainische Waisenkinder und ihre Betreuerinnen aus dem Kriegsgebiet nach Österreich zu bringen. Sie werden in Waidhofen aufgenommen.

In Waidhofen lernen die ukrainischen Waisenkinder und ihre Betreuerinnen Deutsch. Foto: Magistrat

Elf Gemeinden feiern Jubiläum

100 Jahre Niederösterreich werden am letzten Juniwochenende in allen Bezirkshauptstädten des Landes groß gefeiert. Auch in Waidhofen geht bei strahlendem Sonnenschein ein derartiges Bezirksfest in der Innenstadt über die Bühne. Die Gemeinden Ybbsitz, Opponitz, Hollenstein, St. Georgen/Reith, Allhartsberg, Kematen, Sonntagberg, Ertl, Seitenstetten und Biberbach und die Stadt Waidhofen sowie zahlreiche Vereine und Institutionen aus diesen Gemeinden beteiligen sich an der Durchführung und gestalten ein vielfältiges Programm. So kann man sich etwa von der Bergrettung von der Zeller Hochbrücke abseilen lassen oder eine Leistungsschau von Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz erleben.

Eine riesige Geburtstagstorte aus der Konditorei Hartner mit dem Logo Niederösterreichs wird von Bürgermeister Werner Krammer und Landtagsabgeordnetem Anton Kasser angeschnitten. Foto: Christa Hochpöchler

Die Trachtenmusikkapellen spielen ebenso wie diverse Ensembles und Bands auf drei großen Bühnen auf, dazu wird eine breit gefächerte Kulinarik geboten. Den Abschluss des ersten Festtages bildet eine beeindruckende Lichtershow, die den Waidhofner Stadtturm einstürzen und wieder auferstehen lässt, ehe die Jugend ins Pfarrgarten-Parkdeck zum Garage Clubbing pilgert.

Der zweite Tag beginnt mit einem Festgottesdienst am Oberen Stadtplatz. Es folgt ein Frühschoppen samt Interviewrunde mit den Bürgermeistern der Region. Danach wird eine riesige Geburtstagstorte aus der Konditorei Hartner angeschnitten und an die Besucherinnen und Besucher verteilt.

Am Sonntagnachmittag laden dann die Musikschulen der Region auf die Festbühne, um eine neue Interpretation der NÖ Landeshymne uraufzuführen.

11.500 Besucherinnen und Besucher zählt man an beiden Tagen in der Innenstadt. 800 wirken bei der Umsetzung des Bezirksfests in Waidhofen mit.

Citybahn kracht in Kleinbus

Zu einer Kollision eines Citybahn-Triebwagens mit einem Kleinbus kommt es im September beim Lokalbahnhof. Der stadtauswärts fahrende Triebwagen erfasst den Bus beim Übersetzen der Gleise. Der Bus wird zwischen Zug, Bahnsteig und einem Masten eingeklemmt. Der Fahrer muss von der Feuerwehr befreit werden. Er wird zum Glück nur leicht verletzt.

Foto: FF Waidhofen/Ybbs-Stadt

Restaurierung geht weiter

Die 2015 gestartete Generalsanierung der Basilika Sonntagberg geht in die siebte Etappe. Das Kuratorium aus Land NÖ, Diözese St. Pölten, Bundeskanzler- und Bundesdenkmalamt sowie der Pfarre und der Gemeinde Sonntagberg und dem Stift Seitenstetten gibt für die Sanierung des Langhauses 500.000 Euro frei.

2022 werden die Wand- und Deckenmalereien im Langhaus der Basilika am Sonntagberg renoviert. Dafür wird in der Kirche ein Gerüst eingezogen. Foto: Kössl

Ostrowski beim Sommerkino

1.156 Besucherinnen und Besucher kann der Verein Filmzuckerl bei der zwölften Auflage des Schlosshofkinos im Schlosshof von Schloss Rothschild begrüßen. Drei der vier Sommerkino-Vorstellungen gehen bei herrlichem Sommerwetter unter Sternenhimmel über die Bühne. Als Publikumsmagnet entpuppt sich die österreichische Komödie „Der Onkel /The Hawk“, die zum Auftakt in Anwesenheit von Schauspieler und Regisseur Michael Ostrowski gezeigt wird. 400 Besucherinnen und Besucher lassen sich das nicht entgehen.

Foto: Hochpöchler

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.