Einbruch in Sportgeschäft in Waidhofen/Ybbs

Unbekannte Täter stiegen in der Nacht von Freitag, 12., auf Samstag, 13. November, in das Sportgeschäft Ginner in der Ybbstorgasse 5 ein, indem sie das Zylinderschloss der Haupteingangstür aufrissen. Aus dem Geschäft entwendeten die Einbrecher sechs Fahrräder – fünf E-Bikes und ein Geländerad – sowie vier Multisportuhren. Aus der Handkassa stahlen sie 250 Euro. Die Gesamtschadenssumme liegt bei rund 34.000 Euro.

Auch in eine Rechtsanwaltskanzlei nur wenige Häuser weiter stiegen die Einbrecher ein, indem sie eine Kellertür aufzwängten. Drinnen brachen sie dann die Bürotüren auf und stahlen einen Laptop. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf rund 5.000 Euro. Hinweise an die Polizei Waidhofen: 059133 3180-100.