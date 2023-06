Pride-Fahne von AMS Waidhofen an der Ybbs gestohlen

Das Arbeitsmarktservice Waidhofen beteiligte sich bei der Pride-Aktion mit dem Hissen einer Regenbogenfahne. Damit wollte man ein Zeichen für Toleranz, Anerkennung und Wertschätzung setzen. „Dies gilt nicht nur für Personen mit Orientierung zu LGBTIQ+, sondern für alle Personen, die in unserer Gesellschaft nachteilig behandelt werden“, führt AMS-Geschäftsstellenleiter Gerald Pöchhacker aus. „Schon alleine arbeitslos zu sein führt oft durch unsere Mitmenschen zu einer anderen, oft schlechteren, Behandlung als gewohnt. Kommt noch eine Einschränkung hinzu, ist die Situation oft eine Herausforderung – egal ob aus gesundheitlichen Gründen, im Bereich der Qualifikation, durch Alter, Herkunft oder religiöse Überzeugung. Dabei sollte man bedenken, dass jede und jeder jederzeit betroffen sein kann.“

Am vorvergangenen Wochenende entwendeten nun allerdings unbekannte Täter die Fahne. Pöchhacker zeigt sich enttäuscht. „Es freut mich zwar, dass die Pridefahne so große Aufmerksamkeit erregt hat“, sagt er. „Dass man die Fahne allerdings mitnehmen kann, war nicht abgesprochen.“ Der AMS-Chef weist darauf hin, dass der Diebstahl bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, hält aber auch fest, dass er sich am meisten über die Rückgabe der Fahne freuen würde. Damit werde auch die Anzeige zurückgezogen.

Sachdienliche Hinweise zur Klärung des Diebstahls werden auf der Polizeiinspektion Waidhofen oder am Arbeitsmarktservice Waidhofen entgegengenommen.