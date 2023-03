Waidhofen an der Ybbs: Polizei sucht Opferstockmarder

Ein Opferstockdiebstahl ereignete sich Mitte Dezember des Vorjahres in der Stadtpfarrkirche Waidhofen an der Ybbs. Zwei bislang unbekannte Täter betraten am 17. Dezember gegen 14.40 Uhr die Kirche und entwendeten aus zwei Opferstöcken das darin enthaltene Bargeld. Eine genaue Schadenssumme kann nicht beziffert werden. Die polizeilichen Ermittlungen sind am Laufen.

Foto: LPD NÖ

Über die in der Pfarrkirche montierte Videoüberwachung wurde die Tat aufgezeichnet. Die Landespolizeidirektion NÖ hat nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten Lichtbilder der beiden mutmaßlichen Täter zur Veröffentlichung freigegeben. Sachdienliche Hinweise werden auf der Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs unter 059133/3180 entgegen genommen.

Foto: LPD NÖ

