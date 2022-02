Ybbsitz: 400 Schätze der Schmiede auf Plattform

Am kommenden Samstag, 19. Februar, präsentieren Marktgemeinde und Schmiedezentrum Ybbsitz vor EU-Landesrat Martin Eichtinger ihr Projekt „Grenzenlose Schmiedeschätze“. Dieses hat Ybbsitz in Zusammenarbeit mit den tschechischen Städten Brtnice und Náměšť nad Oslavou entwickelt, wobei angesichts der vorbildlichen Projektausrichtung eine 100-prozentige Förderung aus dem EU-Entwicklungsfonds für „europäische territoriale Zusammenarbeit – Interreg“ erreicht werden konnte.

„Seit einem Jahr arbeiten Vertreter der drei Kommunen intensiv an einer Internet-Plattform, über die die Schmiedeschätze der Gemeinden katalogisiert und präsentiert werden können“, sagt Josef Hofmarcher, der Präsident des Schmie dezen trums Ybbsitz.

Denn über die vergangenen Jahrzehnte haben sich in Ybbsitz an die 400 zum Teil künstlerisch hochwertige Artefakte angesammelt, die in den Archiven lagern. Diese der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und in der Folge an Firmen, Ausstellungen, aber auch Private zu verleihen, ist Ziel der Initiative. „In Ybbsitz entstanden die Werke großteils bei Wettbewerben im Rahmen internationaler Schmiedetreffen wie den Ferraculum-Festen oder der Schmiede-Weihnacht“, sagt Hofmarcher. An die 400 Schmiedewerke haben sich so bereits angesammelt.

„Die Gemeinde haben bereits internationale Anfragen wie etwa aus der deutschen Partnergemeinde Langenstein erreicht“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger. Dort plant man eine Ausstellung mit Ybbsitzer Schmiedearbeiten.

