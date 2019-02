Digitale Medien verändern die Welt von heute und sind unumstritten Grundlage für die Wirtschaft von morgen. Dessen sind sich die Pädagogen an der HAK Waidhofen bewusst. „Daher beteiligen wir uns seit Jahren am nationalen Programm eEducation“, sagt HAK-Leiterin Erna Sölkner.

Vergangene Woche wurde die Schule offiziell vom Bildungsministerium als eEducation-Expertenschule zertifiziert. „Das ist für uns eine Auszeichnung und der Beweis, dass wir bei der digitalen Bildung am richtigen Weg in die Zukunft sind“, sagt Alexandra Bruckner, Professorin für computerunterstütztes Rechnungswesen, Betriebswirtschaft sowie Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz.

„Digitale Medien verändern unsere Welt und unser Leben in einem Ausmaß, wie dies zuletzt wohl bei der Einführung des Buchdrucks der Fall war“, heißt es in der Zertifizierung. „Die Initiative eEducation Austria verfolgt das Ziel, digitale und informatische Kompetenzen in alle Klassenzimmer Österreichs zu tragen“, sagt Sölkner.

Für Interessierte aus den 4. Klassen AHS und NMS gibt es am 31. Jänner noch einmal einen Schnuppertag an der HAK.