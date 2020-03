Drei Schülerinnen der Handelsakademie Waidhofen unterstützen derzeit im Rahmen ihrer Diplomarbeit das Magistrat Waidhofen bei der Umsetzung der Digitalisierung des Zeller und Waidhofner Friedhofs. Im Schloss Rothschild präsentierten Lisa Hofer, Jana Hauss und Antonia Riegler vor Kurzem gemeinsam mit der Firma Skyability das spannende Projekt.

Oftmals ist es nicht so einfach, ein bestimmtes Grab schnell zu finden. Daher nutzen immer mehr Gemeinden die neue Technologie der Drohnen, um mit Luftaufnahmen einen digitalen Friedhofsplan erstellen zu lassen. Im Rahmen ihrer Diplomarbeit setzten sich die drei Schülerinnen der Handelsakademie mit Unterstützung der Firma Skyability genau mit diesem Thema auseinander.

Ende Juli wurden die Friedhöfe Zell und Waidhofen mit einer achtmotorigen Drohne, nach zuvor von der Firma Skyability definierten Geodaten, beflogen. Anhand dieser Daten wurden die einzelnen Gräber, Urnen und auch die Grüfte genau erfasst. Daraus generierte die Firma Skyability zwei Friedhofspläne, die zur weiteren Verarbeitung an die Schülerinnen geliefert wurden.

„Ziel ist es, die Friedhofsverwaltung zu erleichtern. Friedhofsbesucher können künftig mittels Touch-Monitor am Friedhof ganz einfach die genaue Position eines Grabes herausfinden“, erklärten die drei Schülerinnen dem Publikum die Vorteile des digitalisierten Friedhofs. Der digitale Friedhofsplan soll auch in die Homepage der Stadt Waidhofen integriert werden und in weiterer Folge auch über die geplante Waidhofen-App abrufbar sein.

„Auf unserem Weg in Richtung ‚digitale Stadt‘ ist dieses tolle Projekt ein weiterer Schritt“, gratulierte Bürgermeister Werner Krammer den drei Autorinnen des Projekts.